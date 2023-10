Znasz dobrze tę platformę. To ulubione VOD młodych - wolą je, niż Netflixa

Łaska tłumu na pstrym koniu jeździ. Zmieniają się nastroje społeczne, zawartość biblioteki i oczekiwania widzów. Nic więc dziwnego, że z sondażu na sondaż duże platformy zamieniają się miejscami.

Przez lata Netflix był numerem jeden wśród amerykańskich nastolatków. Jak wynika jednak z najnowszego sondażu przeprowadzonego przez Piper Sandler — czas na zmiany. I Netflix musiał ustąpić miejsca prawdziwemu gigantowi. Platformie, po którą sięgają... właściwie wszyscy.

YouTube zdetronizował Netflixa. To właśnie jego najchętniej oglądają młodzi użytkownicy

Netflix wciąż ma bardzo wysokie notowania wśród młodych widzów, jednak z odpowiedzi udzielonych w najnowszym sondażu jasno wynika, że to nie jemu poświęcają najwięcej uwagi. 29,1% z biorących udział w badaniu odpowiedziało, że lwią część czasu w kwestii oglądania wideo w sieci poświęcają... YouTube'owi. I to pierwszy raz w historii, kiedy platforma Google wygrała z Netflixem (dla porównania: ten miał 28,7%). Różnica może nie jest jakoś spektakularnie wielka, ale chodzi raczej o trend — i o to, że pierwszy raz od lat prowadzenia tego badania, kiedy to nie Netflix jest na pierwszym miejscu. Analityk z Piper Sandler dodał także swój komentarz:

Zastanawiamy się, czy jest to efekt wypychania czy przyciągania w odniesieniu do zmieniających się nawyków konsumpcyjnych, ponieważ treści na YouTube wydają się z czasem poprawiać, a branża streamingowa staje się coraz bardziej konkurencyjna.

Odpowiedzi na to pytanie jeszcze nie znamy — i pewnie szybko nie poznamy. To zresztą dopiero pierwsze półrocze, kiedy YouTube'owi udało się przegonić NF. Nikt chyba nie będzie specjalnie zaskoczony kiedy okaże się, że za kilka lat na pierwszym miejscu w kategorii VOD będzie sam TikTok. Póki co jednak dzielnie walczy on o swoje w kategorii mediów społecznościowych, gdzie jest ulubieńcem 38% ankietowanych.