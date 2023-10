Najpopularniejsze VOD w Polsce. Netflix stracił, kto zyskał?!

Wystarczy spojrzeć na popularność Polsat Box Go, które względem poprzedniego miesiąca zanotowało spory wzrost z 1,426 mln widzów do 2,262 mln widzów, co oznacza przyrost o blisko 900 tys. Nietrudno skojarzyć to m. in. z powrotem Ligi Mistrzów, która po raz kolejny emitowana jest właśnie na Polsat Box Go, które jest jedynym miejscem w polskich mediach, gdzie transmisje są prowadzone. Platforma umożliwia śledzenie na żywo wszystkich meczów, także dzięki dodatkowym kanałom, co w porównaniu do lat wcześniejszych, gdy prawa należały do konkurencji, fani musieli obchodzić się smakiem w przypadku niektórych spotkań w danej kolejce.

Nieduży wzrost odnotowało także TVP VOD, które we wrześniu miało 2,5 mln użytkowników, a w sierpniu niecałe 2,1 mln. Na przodzie zestawienia nadal znajduje się jednak Netflix deklasujący rywali. 9,65 mln użytkowników to wynik, o jakim inni mogą nadal pomarzyć. trzeci w zestawieniu Player przekroczył jednak barierę 3 mln użytkowników, choć pamiętamy okres, gdy mógł pochwalić się ponad 4 mln.

Netflix traci, ale to nadal niekwestionowany numer jeden

Tym razem nie przegonił jednak drugiego Disney+, które zdołało zgromadzić w ciągu miesiąca aż 4,6 mln użytkowników. Nie przełożyło się to jednak na czas spędzony na oglądaniu, ponieważ Player pod tym względem okazał się lepszy zachowując dla siebie 8,46% czasu w całej kategorii. Dla porównania, Disney+ osiągnęło 7,37%, a HBO Max 7,36% czyli kosmicznie blisko. Poza wszelką konkurencją pozostaje jednak Netflix, który co prawda zaliczył spadek poniżej 50%, ale to nadal ponad 5 razy więcej, niż inni. Aż 49,98% udziału to niebotyczny wynik.

Bardzo ciekawie wygląda druga połowa tabeli, gdzie na długo zatrzymują przy sobie CANAL+ online oraz Prime Video. Te drugie okazuje się być coraz popularniejszą w Polsce platformą, także dzięki promocji na Amazon Prime oraz rosnącej bibliotece. 3,60% czasu i 1,845 mln użytkowników to naprawdę niezły wynik, tym bardziej że w pewnym momencie usługi w rankingu w ogóle nie było.

Kogo brakuje w TOP 10 serwisów VOD w Polsce?

Dziesiątkę zamyka cda.pl z 1,36% czasu i 1,137 mln użytkowników, ale gdy spojrzymy tylko na liczbę realnych użytkowników, to najgorzej w zestawieniu wypada Sweet.tv, czyli dla wielu totalna nowość. Szturmem podbija jednak TOP 10 usług VOD w Polsce, gdzie nie mieści się nawet obecnie Viaplay posiadające prawa do Premier League czy Formuły 1. To może zaważyć o przekazaniu praw do transmisji na kolejne lata do innej platformy, spekuluje się o CANAL+ i Eleven.



Lp Media channel Share of Time in category Real users Reach ATS [s] 1 NETFLIX (www+app) 49.98% 9 651 474 32.51% 5h 34m 42s 2 PLAYER (www+app) 8.46% 3 036 042 10.23% 3h 0m 6s 3 DISNEY+ (www+app) 7.37% 4 600 314 15.49% 1h 43m 33s 4 HBO MAX (www+app) 7.36% 2 801 304 9.44% 2h 49m 55s 5 TVP (www+app) 6.92% 2 538 864 8.55% 2h 56m 3s 6 POLSAT BOX GO (www+app) 4.33% 2 262 978 7.62% 2h 3m 36s 7 CANAL PLUS (www+app) 3.73% 2 437 776 8.21% 1h 38m 46s 8 PRIME VIDEO (www+app) 3.60% 1 845 018 6.21% 2h 6m 7s 9 Aplikacja SWEET.TV - TV i filmy 1.80% 514 188 1.73% 3h 46m 14s 10 cda.pl / Serwisy VOD i OTT 1.36% 1 137 564 3.83% 1h 17m 10s

Źródło: PBI/Gemius

Zauważalny skok zanotowało natomiast Disney+, które z niemal 3,7 mln użytkowników urosło do 4,6 mln. Tutaj decydujące mogły okazać się konkretne premiery, w tym zmierzający we wrześniu do końca serial Star Wars “Ahsoka”, finał “Zbrodni po sąsiedzku” czy rozpoczynający się 2. sezon “Lokiego”. Platforma nie dzieli się oficjalnymi wynikami w żaden sposób, więc będziemy tylko spekulować, ale natłok nowości i finałów mógł przyczynić się do takiego wzrostu.

O jesieni na VOD mogły stanowić dwie premiery Apple TV+: “Czas krwawego księżyca” i “Napoleon”, ale obydwa filmy nie trafią na VOD jeszcze przez wiele tygodni lub miesięcy, ponieważ zmierzają do kin. Tymczasem pozostali gracze zapowiadają nie lada nowości, więc możemy udawać za miesiąc zdziwionych, gdy na miejscach 2-10 dojdzie do sporych przetasowań. Bo w nagłe załamanie popularności Netfliksa chyba nikt nie wierzy.