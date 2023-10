Powróci kultowy serial komediowy? Miliony fanów będą wniebowzięte!

"Kroniki Seinfelda" to jeden z klasyków jeżeli chodzi o amerykańskie sitcomy. Seria, która była kamieniem milowym gatunku. I choć w Polsce nie jest tak rozpoznawalna jak "Przyjaciele" czy "Różowe lata 70." — to wciąż ma grono wiernych fanów. Emisja serialu "Kroniki Seinfelda" zakończyła się w 1998 roku. I od ponad dwudziestu pięciu lat jej finał budzi od groma emocji. Po latach Jerry Seinfeld zdradził, że coś w temacie serii miałoby się niebawem zadziać. Co konkretnie?

"Kroniki Seinfelda" — fani serialu mogą mieć nadzieję na więcej?

Podczas sesji pytań po jednym ze swoich ostatnich występów komik zdradził, że coś w temacie "Kronik Seinfelda" ma szansę się zadziać. Twierdzi, że ma on pewien "sekret", o którym mówić nie może — ale powie. Według komika wraz ze współtwórcą serii, Larrym Davidem, myślą nad odpowiedzeniem na pytanie z finału "Kronik". Co to miałoby oznaczać w praktyce?

Na tę chwilę: trudno jeszcze jednoznacznie odpowiedzieć. Może odcinek w formacie "spotkania po latach", jak miało to miejsce z "Przyjaciółmi"? Może jakiś sequel? A może — co niezwykle modne w ostatnich czasach — reset serialu, i przepisanie go na nowo? Chociaż kto niedawno sięgał po "Kroniki Seinfelda" ten wie, że to wymagałoby właściwie napisanie całości od nowa. Od tamtego czasu świat zmienił się nie do poznania. Tamtejsze realia już nie istnieją i... no cóż.

