YouTube zaskoczył użytkowników najświeższą aktualizacją. Tym razem pozytywnie

YouTube Music z linkami do konkretnego fragmentu utworu i podcastu

Dotychczas dzielenie się linkami do YouTube Music nie należało do specjalnie skomplikowanych. Mogliśmy w mig skopiować URL i wysłać znajomym, by odsłuchali konkretnego utworu czy odcinka podcastu. Sprawy komplikowały się w przypadłu kilkugodzinnych podcastów, gdy chcieliśmy skierować ich do konkretnego fragmentu. Nie było bowiem opcji, aby -- na wzór YouTube'a -- wygenerować link do konkretnego fragmentu. Aż do teraz.

Źródło: 9to5Google

Jak informuje serwis 9to5Google, od teraz użytkownicy mogą generować linki z odnośnikiem do konkretnego czasu bezpośrednio w aplikacji. I jeżeli chodzi o ich sposób działania, to jest on w pełni analogiczny do tego, do czego przyzwyczaiło nas Google w przypadku YouTube'a. Czyli: w menu udostępniania w prawym górnym rogu mamy opcję wyboru, który moment materiału ma być tym początkowym. Znajduje to również odzwierciedlenie w samym odnośniku - i znowu. Jest ono w pełni analogiczne do tego, co znamy z YouTube'a.

Na pierwszy rzut oka to może być niewielka zmiana, ale w praktyce - zwłaszcza dla miłośników dzielenia się podcastami - może okazać się prawdziwą rewolucją. Nowe opcje już trafiają do użytkowników platformy YouTube Music. Tradycyjnie jednak: wszystkie aktualizacje w produktach Google potrafią rozwiać się w czasie, dlatego jeżeli jeszcze jej nie widzicie (podobnie jak ja) -- to nie pozostaje nic innego, jak tylko uzbroić się w cierpliwość. Prawdopodobnie jej wdrożenie jest kwestią kilku najbliższych dni.