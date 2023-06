YouTube wypowiada wojnę złodziejom tożsamości

Na YouTube nie trudno zabłądzić. Mimo że niemal każdy wie, jak nazywają się oficjalne kanały ulubionych twórców, w zalewie „shortów”, treści zakulisowych i contentu typu „po godzinach”, można się pogubić. Czy to oficjalna piosenka mojego ulubionego zespołu? Czy to wystąpienie nie zostało wygenerowane w AI? A może ten kanał nie ma nic wspólnego z youtuberem, którego tak często oglądam? YouTube postanowił zadbać, abyście rzadziej zadawali sobie takie pytania.

YouTube ogłosił właśnie wprowadzenie nowych zasad dotyczących kont fanowskich. Celem tych zmian jest ochrona prawdziwych twórców oraz zapewnienie klarowności i uczciwości względem użytkowników. Od 21 sierpnia 2023 roku kanały fanowskie będą musiały jasno określać, że nie reprezentują konkretnych firm ani artystów, których dotyczą.

Fan, czy zwykły "copycat"?

Według nowych wytycznych, kanały fanowskie na YouTube będą musiały w sposób oczywisty oznaczać w swojej nazwie, że nie są oficjalnymi przedstawicielami danej marki czy artysty. Dotychczasowe praktyki, takie jak podszywanie się pod inne kanały i ponowne udostępnianie ich treści, zostaną w końcu zabronione. Wprowadzenie takiej polityki ma na celu wyeliminowanie oszustw, które naruszają cudzy wizerunek i ochronę oryginalnych twórców przed kłopotliwymi sytuacjami.

Kanały fanowskie nie będą mogły również posiadać identycznej nazwy, awatara czy baneru, jak inne istniejące już strony twórców na YouTube. Wprowadzenie do aliasu spacji lub zamienienie litery "O" na zero nie będzie już dłużej akceptowalne. To kolejny krok w kierunku walki z dezinformacją.

Ochrona tożsamości i ograniczenie nadużyć

Nowa polityka YouTube ma również na celu ochronę tożsamości osób oraz ograniczenie nadużyć. Użytkownicy nie będą mogli zakładać kanałów wykorzystujących nazwę i wizerunek innej osoby, a następnie publikować komentarzy na innych kanałach udając, że pochodzą od danej osoby. Wprowadzenie takiego zakazu ma na celu zwiększenie wiarygodności i autentyczności treści na platformie. Jeśli się nie mylę, podobną politykę wprowadził jakiś czas temu Twitter. Trollkonta, które siały zamęt podszywając się pod polityków mają teraz bardzo często dopisek „fan” lub coś podobnego. Działania te mają chronić zarówno twórców, których popularność wykorzystywana jest w niewłaściwym celu, jak i użytkowników, którzy mogliby zostać wprowadzeni w błąd przez fałszywe konta fanowskie.