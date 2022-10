iOS 14, który zadebiutował w 2020 r., wprowadził wiele nowości - w tym widżety ekranowe pozwalające m.in. na jeszcze szybszy dostęp do aplikacji i bardziej zaawansowanych funkcji. Szybko i bez konieczności uruchamiania konkretne. Z widżetów korzysta już wielu producentów oprogramowania, dających dodatkowe możliwości użytkownikom iPhone'ów. Jednak jedna z najbardziej popularnych apek musiała czekać dwa lata, by móc zaoferować podobne rozwiązania.

Wraz z najnowszą aktualizacją, YouTube dla iOS wprowadza wsparcie dla widżetów, dając dodatkowe możliwości szybkiego uruchamiania, wyszukiwania i zarządzania subskrypcjami wprost z ekranu głównego iOS. Google udostępnia użytkownikom iOS dwa osobne widżety: Szukaj oraz Skróty. Pierwszy z nich jest uruchamia aplikację YouTube wraz z aktywnym paskiem wyszukiwania i klawiaturą dla szybkiego wyszukiwania nowych treści. Drugi pozwala dodatkowo na przejście do strony głównej serwisu, odkrywanie najciekawszych filmików Shorts oraz sprawdzenie najnowszych materiałów od subskrybowanych kanałów.

Jak to zwykle bywa, Google nie udostępnia widżetów wszystkim w jednym czasie. Warto jednak zaktualizować apkę YouTube do najnowszej wersji. Firma podaje, że nowe możliwości dostępne są wraz z aktualizacją o numerze 17.40.5. Kilka godzin temu do App Store zawitała jeszcze nowsza wersja z numerkiem 17.41.2. Po zainstalowaniu aktualizacji warto choć raz włączyć aplikację - tylko wtedy widżety będą możliwe do dodania do ekranu głównego.

Widżety od Google na iOS. Wygodniejszy dostęp do aplikacji

Nadrabianie zaległości przez Google, które udostępniło posiadaczom iPhone'ów wygodne skróty do YouTube to kolejny krok po tym, jak kilka tygodni temu firma zaprezentowała widżety na zablokowanym ekranie iPhone'a, które zadebiutowały wraz iOS 16. Chrome, Gmail, Wyszukiwarka, Dysk, Mapy i Wiadomości. Najpopularniejsze apki od Google w App Store doczekały się dodatkowych narzędzi pozwalających na jeszcze szybszy dostęp do najważniejszych informacji. Widżety powinny być widoczne już u wszystkich, którzy w ostatnim czasie zaktualizowali pakiet aplikacji od Google pobranych ze sklepu.