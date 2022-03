YouTube Vanced zwija się z rynku. Czy przerzucicie się na YouTube Premium?

Kwestia płatnego YouTube'a bez reklam budzi wiele kontrowersji wśród użytkowników. Z jednej strony - polityka Google wkładania gdzie tylko się da reklam, których nie da się pominąć, niesamowicie irytuje. Co więcej, cena, jaką Google życzy sobie za możliwość oglądania wideo bez nich jest dosyć spora, ponieważ w pakiecie dostajemy chociażby YouTube Music, które, jeżeli mamy np. Spotify, nie jest nam do niczego potrzebne. Z drugiej strony, część ludzi uważa, że za taka usługę, jak za każdą, należy zapłacić. Dlatego w społeczności wytworzyły się dwa obozy, które radziły sobie z problemem reklam w odmienny sposób. Jedni łamali się i kupowali dosyć drogi abonament, natomiast drudzy wręcz przeciwnie. Wśród pomysłów na to, jak "zwalczyć" politykę YouTube pojawiały się chociażby przeglądarki z adblockerami, specjalne wtyczki czy w końcu król podwórka - YT Vanced, czyli aplikacja zorientowana na to, by usunąć wszystkie wady YouTube'a, z reklamami i brakiem możliwości odtwarzania w tle na czele.

Jednak wszystko co dobre, kiedyś się kończy

Jak pewnie wiecie, YT Vanced kończy działalność, ich program nie będzie już więcej aktualizowany. Powód? Nieznany, ale najpewniej Google z o wiele większym budżetem do wydania na prawników zwyczajnie zagroziło twórcom konsekwencjami na tyle dużymi, że ci zwyczajnie zdecydowali się nie kontynuować projektu. Z jednej strony oczywiście szkoda, z drugiej - Vanced, które pozwalało nie płacić za treści (podobnie jak Adblock) to pewnego rodzaju piractwo. Prawda leży oczywiście gdzieś po środku. Pozostaje jednak jedna kwestia do rozwiązania - co z osobami, które do tej pory używały YT Vanced? Opcji jest kilka, z których najbardziej oczywiste wydaje się przejście na YT Premium. Pomimo, że oczywiste, myślę, że na taki krok zdecyduje się mniejszość użytkowników. W końcu nie po to używali oni Vanced, by teraz przejść na usługę, której chcieli uniknąć. Przyznam się, że sam nie wiem, jaka będzie przysłość, więc zdecydowałem się zapytać was - czytelników Antyweb. Przygotowałem dla was krótką ankietę, odnośnie używania YouTube'a na urządzeniach mobilnych (bo wiadomo, że kwestia nie dotyczy osób oglądających YT na pecetach).

Kwestionariusz składa się z trzech prostych pytań odnośnie tego, jak oglądaliście YT do tej pory i jak będziecie oglądać po wygaszeniu YT Vanced. Zauważcie, że w obu pytaniach dotyczących korzystania z YT pozostawiłem na "inne" odpowiedzi - jeżeli chcecie, możecie podzielić się swoimi pomysłami na oglądanie YT bez reklam. Oprócz tego istnieje jeszcze ostatnie pytanie dla użytkowników Vanced, odnośnie tego, czy wygaszenie aplikacji skłoni do wykupienia YT Premium.