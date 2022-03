Wyszukiwanie wybranego fragmentu w filmie na YouTube będzie łatwiejsze

Do tej pory dostęp do listy z transkrypcją mieliśmy tylko na komputerze. Teraz z takiej opcji skorzystamy również na komórce.

Filmy które twórcy wrzucają na YouTube są coraz dłuższe. Kiedyś przeciętnie trwały kilka minut, dziś, zwłaszcza gdy trafimy na interesującą rozmowę albo wywiad, przed ekranem komórki możemy spędzić kilka godzin. Czasami zdarza się jednak taka sytuacja, że chcemy odnaleźć tylko jeden interesujący nas wątek. I wiemy, że jest on w rozmowie poruszany. Tylko jak go wyszukać?

Przesłuchiwanie godzinnej rozmowy zdanie po zdaniu oczywiście odpada. Jeśli twórca podzieli odcinek na rozdziały – jest nam dużo łatwiej. Teraz dochodzi jeszcze jedno rozwiązanie, które do tej pory było osiągalne jedynie w wersji desktopowej. To transkrypcja, czyli dostęp do podziału czasowego z wyszczególnieniem każdego kolejnego zdania. W ten sposób możemy szybciutko „zeskanować” film i wyszukać interesujący nas fragment.

Jak skorzystać z tej opcji? Po wejściu w opis pod interesującym nas filmem trzeba kliknąć przycisk „Pokaż transkrypcję” znajdujący się na samym dole. Wtedy pojawi się przewijana lista z dokładnym zaznaczeniem czasu rozpoczęcia każdego kolejnego zdania, wraz z jego początkiem. Wystarczy więc tylko wyszukać interesujący nas fragment i po kliknięciu w czas zostajemy do niego przeniesieni. Dzięki temu szybko znajdziemy fragment, który nas interesuje, omijając inne treści.

Jak donosi portal androidpolice opcja jest na bieżąco udostępniana użytkownikom. Może się więc zdarzyć, że nie będziemy jej jeszcze mieć na swoim telefonie. Ja już mogę z niej korzystać, jeśli ktoś jej jeszcze nie ma, powinien zaktualizować aplikację.

źródło