W świecie IT jest kilka przykładów, w których jedna osoba może być twarzą całej korporacji. Tak było kiedyś z Jobsem, a teraz jest z Cookiem w przypadku Apple, tak jest z Bezosem w przypadku Amazona czy z Muskiem w Twitterze. YouTube również miał swoją twarz w postaci Susan Wojcicki, która, czy tego chciała czy nie, była twarzą zmian na platformie. Zmian nie przyjętych do końca przez społeczność - usunięcie łapek w dół, rosnąca liczba reklam, dezinformacja - to wszystko przypisywane było rządom Susan. Teraz jednak kto inny będzie sterował największą platformą VOD na świecie.

Susan Wojcicki odchodzi z roli szefa YouTube

W poście na blogu YouTube była CEO przyznała: "Dziś, po prawie 25 latach tutaj, zdecydowałam się wycofać ze swojej roli szefa YouTube i rozpocząć nowy rozdział poświęcony mojej rodzinie, zdrowiu i osobistym projektom, które mnie pasjonują". Jej rolę w YouTube przejmie Neal Mohan, do tej pory pełniący rolę CPO.

Czy to oznacza jakąś drastyczną zmianę w tym, jak zarządzany jest YouTube? Nie sądzę. Dotychczasowy CPO był przecież dużą częścią zmian, jakie do tej pory zachodziły. Jeżeli więc ktokolwiek liczy na to, że licznik łapek w dół zostanie przywrócony, bądź też YouTube doczeka się mniejszej liczby reklam - jest raczej w błędzie. Tym bardziej, że Susan Wojcicki nie odchodzi ze struktur Alphabet i dalej będzie pełniła rolę doradczą. Z pewnością jednak nowy szef będzie startował z czystą kartą u społeczności, więc jest szansa, że jakieś pozytywne zmiany także będą miały miejsce.

