Obchodziliśmy wczoraj dzień bezpiecznego Internetu, w ramach którego Urząd Komunikacji Elektronicznej podzielił się danymi na temat wykorzystania usług i urządzeń telekomunikacyjnych pośród polskich dzieci. Google zaś po cichu zapowiedziało „nową” domyślną funkcjonalność do wyszukiwarki, która będzie niebawem blurować treści dla dorosłych.

SafeSearch domyślne dla wszystkich

Dzieci mają bajecznie prosty dostęp do pornografii w sieci. W zasadzie wystarczy przy użyciu banalnych fraz znaleźć wszystko za pomocą Google Grafiki. Podobnie z resztą jak szeroko pojęte treści drastyczne i gorszące, które także do tej pory były „na widoku”. Do tej pory, bo już w najbliższych miesiącach wyszukiwarka Google działać będzie z nowymi ustawieniami domyślnymi.

Źródło: Google

Opcja SafeSearch domyślnie działać będzie w przypadku zalogowanych użytkowników poniżej 18 roku życia oraz osób niezalogowanych. Gdy użytkownik natrafi w wynikach wyszukiwania na treści dla dorosłych, obraz zostanie wyświetlony w zmazanej wersji, wraz z komunikatem o włączeniu rozmycia przez aktywne ustawienie SafeSearch. Oczywiście pełnoletni użytkownicy mogą tę opcję wyłączyć, ale i tak będą musieli przeklikać okienko przestrzegające przed gorszącymi treściami.

SafeSearch ma swoje korzenie w 2021 roku, ale wcześniej była domyślnym ustawieniem jedynie zalogowanych użytkowników, którzy nie osiągnęli jeszcze pełnoletności. Jak widać jednak ograniczenia nie były wystarczające i teraz Google będzie zmuszać do zalogowania każdego.

