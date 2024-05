Najciekawsza według mnie była część trzecia, bo pokazała jak rozkłada się obecnie zaufanie do mediów w Polsce. Wyniki tego badania, to odzwierciedlenie ostatnich lat podziałów społeczeństwa, którego katalizatorem były też kanały telewizyjne, a zwłaszcza programy informacyjne czołowych stacji.

W wyniku tego spadło zaufanie do telewizji, która zrównała się tym samym z mediami społecznościowymi, które to w zasadzie nigdy nie cieszyły się zbytnim zaufaniem wśród rodaków.

W rankingu zaufania na pierwszym miejscu ze stosunkowo sporą przewagą znalazły się podcasty, które to darzy zaufaniem niemal 60% internautów w Polsce. Podcasty wyprzedzają nawet radio, które to zawsze miało najlepsze razem z prasą notowania w tym względzie, jeszcze przed gwałtownym wzrostem popularności podcastów w naszym kraju.

Podcastów słuchamy głównie w domu, pod koniec dnia i najcześciej na platformie YouTube. Być może dlatego, Google zdecydowało się na wycofanie aplikacji Google Podcast i przeniesienie słuchaczy do aplikacji YouTube Music. Nie jest zaskoczeniem kolejność tematyki podcastów, najpopularniejsze są kryminalne, a więc pewnie te z kategorii „true crime”, dalej wymieniane są te z kategorii zdrowie i styl życia (podejrzewam, że kryje się tu też rozwój osobisty), a na trzecim miejscu mamy podcasty polityczne.

Co jeszcze istotne w kontekście zaufania do mediów, 71% z badanych śledzi najnowsze doniesienia z kraju lub ze świata, 59% interesuje się tematyką problemów społecznych w kraju lub na świecie, a 57% interesuje się polityką krajową lub międzynarodową.

Z pierwszej części raportu z kolei, możemy dowiedzieć się, jak rośnie rok do roku popularność podcastów w Polsce, dzięki czemu już dziś możemy mówić o nich z przekonaniem, iż jest to już masowe medium. Przynajmniej raz w tygodniu słucha podcastów aż 7 mln osób, a więc co czwarty internauta w Polsce. Natomiast w ujęciu miesięcznym jest to już 10 mln osób. Rośnie też mocno rozpoznawalność tego medium, może nie widać tego tak wyraźnie rok do roku jak na tej poniższej grafice, ale na przykład jeszcze w 2020 roku pojęcie podcast znało tylko 58% badanych, dziś to już niemal 80%.

Maciej Moszczyński, dyrektor zarządzający sprzedażą agencyjną w Grupie Eurozet:

W Polsce rośnie liczba heavy userów podcastów. To już absolutnie masowe medium. W ubiegłym roku przynajmniej raz w tygodniu słuchało ich 7 mln osób, czyli ponad jedna czwarta internautów. Zasięg tygodniowy podcastów wśród użytkowników sieci w 2023 roku wyniósł 26,5 proc. W zestawieniu z rokiem 2022 oznacza to wzrost o aż 5,3 pproc.!

Trzecia część raportu była mniej ciekawa, bo dotyczyła reklam w podcastach. Wspomnę tylko, iż podcasty odznaczają się dość wysoką akceptowalnością przekazów reklamowych wśród swoich słuchaczy - na poziomie aż 75%. Podejrzewam, że wynika to z tego,- co cenię, iż wielu twórców w opisie odcinka informuje gdzie i kiedy się one pojawiają.

Pozostaje nam więc jeszcze ostatnia część raportu, a więc profil słuchaczy podcastów w Polsce. Jeśli chodzi o płeć, nieznacznie przodują tu kobiety - 54% vs 46%, ale już w przypadku wieku badanych, najliczniejszą reprezentację wśród słuchaczy mają osoby w wieku powyżej 35 lat - 62%, z wykształceniem wyższym - 42% i 40% ze średnim, zamieszkałych w miastach do 100 tys. mieszkańców - 33% i powyżej - 30%. Wsie przy aglomeracjach reprezentowane są przez 18% badanych, a poza przez 19% słuchaczy.

Źródło: Eurozet.

