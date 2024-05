Przez wiele lat YouTube niespecjalnie interesowało się tym, że użytkownicy korzystają z oprogramowania blokującego reklamy. YouTube Premium już istniał i działał dość prężnie, ale firma wciąż nie zwracała na ten aspekt zbyt wiele uwagi. Aż do ubiegłego roku, kiedy to oficjalnie rzuciła rękawicę szeroko pojętym wtyczkom blokującym reklamy. I od tego czasu widzimy rozmaite formy utrudniania życia. Od braku dostępu do wideo, przez spowalnianie ładowania strony aż do... zupełnie nowej formy.

Masz adblocka? YouTube automatycznie przewinie ci materiał do końca. Tak, byś nie miał szans go obejrzeć

Naturalnie pierwsze próby blokady ze strony YouTube to również pierwsze przeciwdziałania ze strony użytkowników. I wielu z nich udało się sukcesywnie przeciwdziałać ograniczeniom nakładanym ze strony platformy. Ale Google doskonale o tym wiedziało, więc postanowiło zaserwować... nową formę zabezpieczeń.

Źródło: Depositphotos

Teraz gdy platforma wykryje adblocka — automatycznie przewija film do samego końca. Próba cofnięcia go na nic się zda, bowiem wówczas będzie się on ładował w nieskończoność. A kiedy przeładujemy stronę — historia się powtórzy i ponownie materiał zostanie przewinięty do końca. Co zatem zrobić by móc oglądać YouTube?

Odpowiedź jest prosta — wyłączyć oprogramowanie blokujące reklamy. Użytkownicy którzy to robią ponownie mają dostęp do treści w serwisie. Z tym jednak zastrzeżeniem, że muszą liczyć się z koniecznością oglądania reklam. Inną alternatywą jest wykupienie abonamentu YouTube Premium.

Zabawa w kotka i myszkę trwa w najlepsze. Prawdopodobnie za kilka dni zobaczymy nowe wersje adblocków które będą starały się uporać z nowym zabezpieczeniem, a później kolejne aktualizacje zabezpieczeń na YouTube.