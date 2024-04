YouTube Music to jeden z tych produktów, które są nam... dosłownie — wciskane do gardła. Nie da się bowiem wykupić subskrypcji YouTube Premium bez otrzymania streamingu w pakiecie. Streamingu, który nie cieszy się specjalną popularnością i wielu traktuje go jako natrętny dodatek, z którego chętnie by zrezygnowało w zamian za niższą cenę.

Ale na użytkowników iPhone'ów korzystających z YouTube Music czeka dziś wyjątkowo niemiła niespodzianka. Wielu z nich zostało objętych fatalnym błędem, w ramach którego po uruchomieniu aplikacji czeka na nich czarny ekran w miejscu, gdzie powinny wyświetlać się elementy poszczególnych działów. Nie mogą rozpocząć odtwarzania muzyki, a wszystko to... związane jest z jakąś pulą kont, które zostały objęte tym błędem. Co ciekawe — błąd ten pojawia się wyłącznie na iPhone'ach, bo na Androidach te same konta działają bez problemu. Na tę chwilę jedynym rozwiązaniem dla użytkowników chcących dalej mieć dostęp do platformy jest wylogowanie się i korzystanie z opcji z reklamami.

Całe to zamieszanie to prawdopodobnie jakiś chochlik, który pojawił się po stronie serwera, jako że ponowna instalacja oprogramowania nic nie poprawia. Pewnym jest, że problemy pojawiły się po aktualizacji aplikacji która miała miejsce w miniony weekend. No cóż, nie pozostaje nic innego, jak oczekiwać na poprawkę ze strony twórców. A do tego czasu nieszczęśnicy mogą się wylogować, albo skorzystać z innego konta Google.