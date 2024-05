Szpakowski wystąpi w nowym programie Kanału Zero. Co będzie tam robił?

W środę (tj. wczoraj) - podczas audycji "Godzina Zero" - Przemysław Rudzki zaprosił do studia Dariusza Szpakowskiego, który niespodziewanie ogłosił swoje dołączenie na stałe do Kanału Zero. Legendarnego komentatora będzie można teraz oglądać w nowym formacie "Robiłem ten mecz". Jak podają Wirtualne Media , Kanał Zero zapowiedział, że w pierwszym odcinku Szpakowski powróci do emocjonującego meczu Polska-Francja z 1982 roku.

Szpakowski wrócił Telewizji Polskiej pod koniec ubiegłego roku, co było wynikiem zmian w mediach publicznych. W marcu natomiast komentował mecz Polska-Walia, który decydował o awansie do Euro 2024. Co więcej, pojawiał się raz na jakiś czas w audycji "0:0" Kanału Zero. Warto dodać, że Szpakowski będzie też jednym z komentatorów w trakcie nadchodzącego EURO, które rozpocznie się 14 czerwca. Wespół z Grzegorzem Mielcarskim, skomentują m.in. spotkanie w fazie grupowej: Polska-Austria, zaplanowane na 21 czerwca o godzinie 18:00. Należy dodać, że w tych mistrzostwach Polska znalazła się w "Grupie Śmierci": poza Austrią zagrają z nami w niej: Francja i Holandia.

Zarówno przed jak i po odejściu Stanowskiego z Kanału Sportowego, Szpakowski wielokrotnie gościł w Kanale Sportowym, choćby w audycji „Misja Futbol”, obecnie znanego jako „Moc Futbolu”. Współpracował tam z Mateuszem Borkiem, z którym razem pojawiają się również w reklamach piwa Tyskie. Warto dodać, że Borek i Stanowski po głośnym odejściu tego drugiego są ze sobą w mocnym konflikcie.

Według zapowiedzi samego Stanowskiego sport będzie obecny w Kanale Zero tylko przy okazji bardzo ważnych wydarzeń — zatem nowa audycja przed EURO jest zupełnie zrozumiałym ruchem. Dariusz Szpakowski to legenda i bezsprzecznie ogromny autorytet w świecie sportu, z pewnością będzie on świetnie dopełniał ofertę Kanału Zero.