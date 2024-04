Nie od dziś wiadomo, że najlepszą wersją jakiejkolwiek usługi i aplikacji jest "ta ostatnia". Każda zmiana, nawet najmniejsza, regularnie spotyka się z zalewem krytyki ze strony użytkowników. Na nic zdają się tłumaczenia, po prostu użytkownicy potrzebują kilku dni by się do nich przyzwyczaić.

Google najwyraźniej o tym nie wie, bo po wielkim zalewie negatywnych komentarzy w grupie testowej... firma przywróciła jej stary wygląd.

YouTube po staremu. Testy się nie powiodły

Beta testy najczęściej służą przetestowaniu tego, czy nowe funkcje i zmiany działają jak należy. Rzadko kiedy myśli się o nich w kontekście testu czy w ogóle mają sens. Najwyraźniej jednak tak do tematu podeszło teraz Google w przypadku zmian na YouTube. Ekipa UX/UI musiała się wyjątkowo nie wykazać, skoro po kilku tygodniach testów na wąskiej grupie użytkowników — po zalewie negatywnymi komentarzami — firma zdecydowała się wycofać rakiem z proponowanych zmian.

Źródło: https://www.threads.net/@_brianhamilton/post/C5lsnJMJbVN

Tym razem jednak zarzuty w stronę redesignu serwisu były dość poważne. I nie chodziło wyłącznie o to, że lepsze jest wrogiem dobrego, a wręcz przeciwnie. Faktycznie projektanci się nie wykazali, bo poza nowym wyglądem użyteczność serwisu spadła. Wśród największych zarzutów była m.in. konieczność przewinięcia strony na tyle, że nie można było jednocześnie oglądać komentarzy i... materiału wideo.

Co jakiś czas odświeżenie usług zawsze jest mile widziane. Ale skoro wprowadza się zmiany, niech będą one pozytywne i faktycznie użyteczne. Mam cichą nadzieję, że cała ta sytuacja da Google do myślenia i to tylko chwilowe wstrzymanie, by poprawić co trzeba i zaoferować nam coś ciekawszego i wygodniejszego od wyglądu serwisu, który znamy obecnie.