YouTube chce, byśmy spędzali tam jeszcze więcej czasu. Wprowadza angażującą nowość

Google niezwykle dynamicznie rozwija swoje produkty. I choć obierany przez nich kierunek czasami jest dość... niecodzienny, to trudno im odmówić rozmachu w tym zakresie. W erze dominacji TikToka, internetowy gigant coraz więcej uwagi poświęca sekcji Shorts. Bo choć nie ma ona zbyt wiele sensu na telewizorach, to jest idealnym formatem dla urządzeń mobilnych — z tym dyskutować... po prostu trudno.

Teraz YouTube Shorts wprowadza zmianę, która powala na jeszcze więcej kreatywnej zabawy. Mowa o remiksowaniu teledysków z YouTube Shorts. Co to oznacza w praktyce?

YouTube Shorts i remiksowanie teledysków

YouTube pozwoli teraz na wycięcie kawałka teledysku i zmiksowania go z własnym Shortsem — w różnych wariantach. Do wyboru są cztery opcje:

Weź tylko dźwięk z wideo i użyj go w swoim Short, tworząc idealną ścieżkę dźwiękową do nadchodzącej podróży do Nashville, która ma miejsce w ten weekend. Współpraca: Stwórz film krótkometrażowy tuż obok teledysku, abyś Ty i Twoi znajomi mogli wykonać choreografię ramię w ramię z artystą.

Jak to wygląda w praktyce, możecie podejrzeć na poniższym materiale:

YouTube chce zatrzymać odpływ młodej widowni

Kilka lat temu to YouTube był ulubioną platformą młodych użytkowników. Sporo się jednak w temacie pozmieniało i... no cóż, Instagram oraz TikTok coraz mocniej ich przyciągają. Google doskonale zdaje sobie z tego sprawę, dlatego też firma robi co tylko w jej mocy, by zatrzymać odpływ użytkowników do konkurencji. Czy remiksowanie YouTube Shorts wystarczy? Szczerze - mam wątpliwości, ale firma robi co tylko w jej mocy, by nie patrzeć na to wszystko bezczynnie z założonymi rękami.

