Kanał Zero już w komplecie. Ostatnich nazwisk nie odgadł nikt

Obsada założonego przez Krzysztofa Stanowskiego Kanału Zero jest już skompletowana. Na 12 godzin przed oficjalnym startem projektu poznaliśmy ostatnich dwóch prowadzących. Ich obecność to spora sensacja, ale też nadzieja na ciekawy i merytoryczny program.

Koniec z podgrzewaniem atmosfery, pora na konkrety. To właśnie dziś, 1 lutego, o godzinie 20:00, oficjalnie wystartuje Kanał Zero. Poświęcamy mu tyle uwagi, ponieważ jest to jak dotychczas największe tego typu przedsięwzięcie na polskojęzycznym YouTubie. Właśnie poznaliśmy ostatnie twarze Kanału Zero. Jedną z nich Krzysztof Stanowski nazwał prawdziwym bossem. O kim mowa?

Generał Rajmund Andrzejczak na Kanale Zero

W temacie wojskowości czy obronności trudno byłoby znaleźć w Polsce bardziej doświadczonego eksperta niż generał Rajmund Andrzejczak. Dość powiedzieć, że jeszcze dwa dni temu był czynnym żołnierzem. Teraz, po odwieszeniu munduru do szafy, zajmie się edukowaniem widzów Kanału Zero z dziedziny, na której zna się najlepiej. Generał Andrzejczak to były Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, który nie tylko dysponuje olbrzymią wiedzą, ale też potrafi przekazać ją w interesujący sposób.

Jak współpracę z byłym wojskowym argumentuje Krzysztof Stanowski? Oto krótkie, ale wiele wyjaśniające uzasadnienie:

Odkąd poznałem generała, nie mam wątpliwości, że stworzy fantastyczny program, bo jego po prostu słucha się z otwartą gębą.

Ground Zero, czyli program o dyplomacji i geopolityce

Program, który poprowadzi generał Rajmund Andrzejczak otrzymał nazwę Ground Zero. Widzowie Kanału Zero będą mogli dzięki niemu zapoznać się z interesującymi analizami z dziedziny geopolityki i dyplomacji. Ekspertem z zakresu spraw zagranicznych będzie w nim dr Sławomir Dębski, dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dębski to również historyk, politolog i autor wielu analiz, z których korzystają najważniejsze osoby w państwie.

Ostatnie spośród ogłoszonych nazwisk prowadzących sprawiły, że widownia Kanału Zero może powiększyć się o kolejne grono zainteresowanych. Czy nowy projekt Krzysztofa Stanowskiego spełni oczekiwania i sprosta bardzo ambitnym celom? Kilka dni temu zastanawiał się nad tym Grzegorz.