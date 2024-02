YouTube świętuje ogromny sukces i opowiada o priorytetach w 2024

YouTube to najpopularniejsza platforma VOD na świecie. Miliony filmów na wyciągnięcie ręki i stale rozwijające się rozmaite usługi i dynamicznie wprowadzane zmiany. Platforma ani trochę nie zwalnia tempa na żadnym froncie, a jeżeli macie ku temu jakiekolwiek wątpliwości, to najnowszy materiał udostępniony przez Neala Mohana stojącego na czele YouTube'a powinien je rozwiać w mgnieniu oka!

CEO YouTube o celach na ten rok. Będzie się działo

YouTube poszedł o krok dalej, stawiając na kreatywność: postanowiliśmy dzielić się przychodami z twórcami. Od tego czasu rozwój ekonomii twórców jest niesamowity. W zeszłym roku więcej osób stworzyło treści na YouTube niż kiedykolwiek wcześniej. Osiągnęliśmy też nowy kamień milowy. Obecnie ponad 3 miliony kanałów uczestniczy w Programie Partnerskim YouTube (YPP), który daje twórcom możliwość zarabiania pieniędzy w YouTube. YPP wypłacił więcej niż jakakolwiek inna platforma monetyzacji twórców, a w ciągu ostatnich trzech lat wypłaciliśmy twórcom, artystom i firmom medialnym ponad 70 miliardów dolarów. Teraz generatywna sztuczna inteligencja napędza kolejną ewolucję, która rodzi krytyczne pytania o to, jak wyrażamy kreatywność. Idąc naprzód, będziemy nadal korzystać z partnerstwa. Opracujemy zupełnie nowe sposoby wzmacniania kreatywnej ekspresji, zarządzania prawami i zwiększania przychodów dla naszych partnerów. Znajdujemy się w kluczowym momencie historii i jestem podekscytowany tym, co nas czeka.

— tymi słowami swoją wiadomość do użytkowników YouTube rozpoczął Mohan, opowiadając o czterech filarach na które platforma stawiać będzie w 2024 roku. A wśród nich znalazły się: sztuczna inteligencja, promowanie twórców jako studiów nowej generacji, ochrona ekonomii twórców oraz... subskrypcje.

Szczególnie intrygująco zapowiada się ostatni z przywołanych punktów. Żadną tajemnicą nie jest bowiem to, YouTube coraz więcej uwagi poświęca abonamentowi. Chwyta się różnych sposobów, by zachęcić użytkowników do zakupu YouTube TV oraz YouTube Premium. Teraz Neal Mohan przyznaje, że dążą do tego, by YouTube był hubem, który będzie gromadził wszystkie interesujące treści!

Obserwujemy również rosnące zainteresowanie konsumentów naszymi usługami subskrypcyjnymi. Z radością ogłaszamy, że mamy ponad 8 milionów subskrybentów YouTube TV. Przekroczyliśmy też liczbę 100 milionów subskrybentów usług YouTube Music i Premium (...). Subskrypcje muzyczne pomagają nam realizować nasz cel, jakim jest bycie najlepszym miejscem dla artystów do kontaktu z fanami, od dostępu do Coachelli po wyzwania Shorts z NewJeans, Dua Lipą, Tate McRae i nie tylko.

W tym roku będziemy nadal dostarczać najlepsze w swojej klasie wrażenia z subskrypcji i YouTube w salonach użytkowników!

Brzmi to z jednej strony inspirująco i intrygująco, z drugiej jednak... dość mgliście. Czy możemy spodziewać się większego pakietu subskrypcji w obrębie platformy? Jestem też niezwykle ciekawy w jaki sposób YouTube poradzi sobie ze sztuczną inteligencją. Jak wypadnie implementacja nowych narzędzi, które pozwolą twórcom na jeszcze bardziej kreatywne podejście do tematu. Jest dużo wielkich słów i niewiele konkretów, ale 2024 już trwa w najlepsze!