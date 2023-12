Czy warto zapłacić za YouTube Premium?

Współczesny internet jest pełen różnych usług streamingowych, które oferują dostęp do filmów i muzyki. YouTube kojarzy się przede wszystkim z darmowym dostępem do treści wideo, ale od kilku lat również oferuje płatny wariant Premium. Czy warto za niego płacić? Sprawdzamy, co oferuje i ile trzeba za niego zapłacić.

YouTube Premium – co to jest, ile kosztuje i dlaczego warto korzystać?

Dla wielu z nas, korzystanie z YouTube jest codziennością, ale rosnąca liczba reklam sprawia, że staje się to coraz mniej przyjemne. Rozwiązaniem może być płatna subskrypcja YouTube Premium. Płacenie za teoretycznie darmowy serwis nie brzmi zachęcająco, ale Google stworzyło pakiet rozwiązań, które być może nieco bardziej usprawiedliwiają wydatek. Usunięcie reklam to tylko jedna z korzyści. Jeśli rozważasz wykupienie subskrypcji YouTube Premium, poniższy artykuł powinien pomóc Ci podjąć decyzję.

YouTube Premium – co to jest?

YouTube Premium to usługa subskrypcyjna, która daje użytkownikom szereg korzyści, poprawiając ich doświadczenie związane z przeglądaniem treści wideo na platformie. Kluczowym celem YouTube Premium jest eliminacja reklam oraz umożliwienie użytkownikom oglądania filmów i słuchania muzyki w trybie offline oraz w tle.

Źródło: Depositphotos

Co obejmuje subskrypcja YouTube Premium?

Filmy bez reklam – Jedną z największych korzyści subskrypcji YouTube Premium jest brak reklam. Możesz oglądać filmy bez przerw i irytujących przerywników, które często zniechęcają do korzystania z platformy.

– Jedną z największych korzyści subskrypcji YouTube Premium jest brak reklam. Możesz oglądać filmy bez przerw i irytujących przerywników, które często zniechęcają do korzystania z platformy. Oglądanie treści offline – Dzięki subskrypcji możesz pobrać filmy na swoje urządzenie i oglądać je później, nawet gdy nie masz dostępu do internetu. To idealne rozwiązanie, jeśli planujesz długą podróż samolotem lub nie chcesz zużywać danych komórkowych.

– Dzięki subskrypcji możesz pobrać filmy na swoje urządzenie i oglądać je później, nawet gdy nie masz dostępu do internetu. To idealne rozwiązanie, jeśli planujesz długą podróż samolotem lub nie chcesz zużywać danych komórkowych. Odtwarzanie w tle – Kiedy korzystasz z innych aplikacji lub masz zablokowany ekran, YouTube Premium pozwala na kontynuowanie odtwarzania filmów w tle. To przydatne, gdy chcesz jednocześnie słuchać muzyki lub podcastów i korzystać z innych funkcji swojego smartfona.

– Kiedy korzystasz z innych aplikacji lub masz zablokowany ekran, YouTube Premium pozwala na kontynuowanie odtwarzania filmów w tle. To przydatne, gdy chcesz jednocześnie słuchać muzyki lub podcastów i korzystać z innych funkcji swojego smartfona. Aplikacja do odtwarzania muzyki – Subskrypcja YouTube Premium obejmuje również YouTube Music Premium. Dzięki temu możesz słuchać ponad 100 milionów utworów bez reklam, offline i nawet przy zablokowanym ekranie. Może to być alternatywa dla Spotify lub Apple Music.

– Subskrypcja YouTube Premium obejmuje również YouTube Music Premium. Dzięki temu możesz słuchać ponad 100 milionów utworów bez reklam, offline i nawet przy zablokowanym ekranie. Może to być alternatywa dla Spotify lub Apple Music. Filmy w aplikacji YouTube Kids bez reklam – Jeśli masz dzieci, to YouTube Premium pozwala im oglądać treści w aplikacji YouTube Kids bez reklam.

Pobieranie treści z YouTube Premium

Pobieranie filmów i muzyki jest bardzo proste. Możesz to zrobić w aplikacji YouTube, YouTube Music i YouTube Kids na swoim urządzeniu mobilnym. Z rozwiązania można również skorzystać na przeglądarkach internetowych Chrome, Edge lub Opera na komputerze. Pobrane treści są dostępne przez 30 dni bez konieczności połączenia z internetem.

Jaka jest różnica między YouTube Premium a YouTube Music Premium?

Istnieje pewna różnica między tymi dwiema usługami, ale warto pamiętać, że YouTube Music Premium to część subskrypcji YouTube Premium i nie trzeba płacić za streaming muzyki osobno.

YouTube Music Premium oferuje dostęp do ogromnej bazy muzycznej z ponad 100 milionami utworów, bez reklam, możliwość pobierania treści na urządzenie mobilne i odtwarzanie muzyki w tle nawet przy zablokowanym ekranie. To dobra opcja dla osób, które chcą słuchać ulubionych utworów w dowolnym miejscu i czasie, a niekoniecznie są przywiązane do Spotify lub Tidala.

Cena subskrypcji YouTube Premium

Koszt subskrypcji YouTube Premium to 23,99 zł miesięcznie. Jeśli jesteś nowym subskrybentem, możesz skorzystać z dwumiesięcznego okresu próbnego, który pozwala Ci przetestować usługę przed podjęciem decyzji. Istnieje także elastyczność w rezygnacji z subskrypcji – możesz to zrobić w dowolnym momencie, bez konieczności długotrwałych zobowiązań.

YouTube Premium to usługa subskrypcyjna, która może znacznie poprawić Twoje doświadczenie na platformie YouTube. Eliminacja reklam, możliwość oglądania filmów offline i w tle, a także dostęp do YouTube Music Premium sprawiają, że warto rozważyć to rozwiązanie. Cena subskrypcji nie jest może szczególnie atrakcyjna, ale kto raz spróbował YouTube bez reklam, będzie miał duży problem, aby znowu wrócić do bezpłatnej wersji serwisu...