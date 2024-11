YouTube niczym TikTok. Dzięki tej zmianie jeszcze trudniej będzie się oderwać od platformy?

YouTube prawie jak TikTok. Maźnij palcem, by przejść do kolejnego wideo

TikTok zawładnął internetem już kilka lat temu - i cieszy się niesłabnącą popularnością. Najwięksi z branży bardzo mocno się na niego zapatrzyli -- ilość Reelsów i Shortów na YouTube, a także tak mocne ich promowanie nie jest dziełem przypadku.

Wszystkie wspomniane platformy dla krótkich wideo mają ten sam gest przy odtwarzaniu: maźnięcie palcem, by przejść do kolejnego wideo. Wygląda jednak na to, że Google w analogiczny sposób chciałoby zaserwować nam również przejście do kolejnych materiałów w tradycyjnych wideo na platformie.

Jak poinformował na X (dawniej Twitter) jeden z użytkowników (i to w dość krytycznej formie), Google testuje właśnie przejście do kolejnych materiałów wideo za pośrednictwem gestu maźnięcia palcem w górę. W ten sposób możemy przejść do kolejnego materiału -- najpewniej rekomendowanego pzrez platformę.

O ile w przypadku krótkich form ma to dużo sensu, o tyle dość dyskusyjne jest serwowanie czegoś takiego dla długich materiałów. Nie wszystko jeszcze stracone. Na ten moment to po prostu testy, które trafiły do niewielkiej grupy użytkowników. Nie jest więc wykluczone, że ci nie dadzą się złapać na te sztuczki mające przyciągnąć do ekranu na dłużej -- i podobnie jak autor wpisu, będą po prostu sfrustrowani.