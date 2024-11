YouTube zmienia lubianą funkcję. Oto jak działa teraz

YouTube regularnie wprowadza zmiany zarówno w obrębie samej platformy, jak i mobilnych i telewizyjnych aplikacji. Kto stoi w miejscu, ten się cofa -- wiedzą o tym wszyscy. Ale Google czasem potrafi się dość mocno zagalopować ze swoimi zmianami. Niby punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, ale w przypadku tego konkretnego modułu -- z mojej perspektywy... kiedyś było lepiej.

Nowy sposób wybierania szybkości odtwarzania na YouTube

Wybieranie szybkości odtwarzania nie jest opcją, po którą wszyscy sięgają na co dzień. Jednak jej obecność, rozwój i dopracowywanie świadczą jednoznacznie o tym, że ma ona wierne grono fanów i odbiorców. Google w najnowszej wersji aplikacji na Androida (19.43) oraz iOS (19.44) zamienił zestaw kilku prędkości odtwarzania (tj: 0,25x, 0,5x, 0,75x, Normalna, 1,25x, 1,5x, 1,75x oraz 2x) na suwak, w którym możemy to dostosować bardziej precyzyjnie. Tuż pod nim zaś znalazły się przyciski które bez wykorzystywania suwaka pozwolą przeskoczyć do interesującej nas wartości.

Teraz użytkownicy zyskują większą kontrolę -- i choć mogą dostosowywać wszystko w drobnych ilościach, korzystając z symbolu plusika i minusika na krawędziach suwaka - mogą dodawać po 0,5 wartości do obecnie wybranej. Większa kontrola to prawdopodobnie większa wygoda dla wielu regularnie zaglądających do tejże opcji. Jako użytkownik który korzysta z niej regularnie, ale nie na co dzień -- ubolewam że pośród wyborów zabrakło 1,75x z której regularnie korzystam przy niektórych materiałach. Czeka mnie zatem jedno kliknięcie więcej ;-).

Źródło, grafika: 9to5Google