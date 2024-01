Nowe wyzwania w Portal dostępne za darmo. Oto Portal: Revolution!

Świat fanowskich modyfikacji od lat zaskakuje kreatywnością. Portal: Revolution nie jest tutaj żadnym wyjątkiem. Po dość zawiłych losach produkcyjnych, fanowska gra osadzona pomiędzy pierwszą a drugą częścią Portalu zostaje oddany w ręce graczy!

Portal: Revolution. Nowe wyzwania już czekają na graczy

Portal: Revolution to fanowski dodatek, który rzuca nam pod nogi kłody w postaci kilkudziesięciu nowych łamigłówek do rozwikłania. Co istotne — wszystko to prezentuje się niezwykle ambitnie: powracają nie tylko znane głosy, ale także wprowadzane zostają zupełnie nowe mechaniki.

Akcja Portal: Revolution toczy się między wydarzeniami z pierwszej i drugiej odsłony gry. GLaDOS została zniszczona, zaś Laboratoria Aperture Science toną w chaosie. Naszym zadaniem zaś pozostaje odnalezienie urządzenia, które pozwoli przywrócić świat do dawnej świetności.

Co ciekawe — mimo że to jeszcze fabularnie nie "dwójka", gra wykorzystuje już mechaniki przedstawione w sequelu. Poza nimi są także drobne nowości (m.in. wariant kostki laserowej). Do gry trafia także element, który stworzyło Valve... ale zdecydowało się z niego zrezygnować przed premierą drugiego Portalu.

Portal: Revolution czeka do pobrania za darmo

Portal: Revolution czeka na wszystkich śmiałków do pobrania całkowicie za darmo na platformie Steam. Niestety, smutna wiadomość jest taka, że modyfikacja Portal: Revolution dostępna jest wyłącznie na komputery z Windowsem — póki co dodatkowym zestawem wyzwań nie można się jeszcze cieszyć na innych platformach.