Płacą za YouTube Premium i wciąż widzą reklamy. Google ma się z czego tłumaczyć

YouTube w ostatnich miesiącach coraz mocniej zraża do siebie użytkowników. Firma rozpoczęła coraz bardziej agresywną walkę z oprogramowaniem które odpowiedzialne jest za blokowanie reklam. Zabawa w kotka i myszkę trwa - i jak to zwykle bywa, Google może być krok dalej, ale twórcy Adblocków szybko nadrabiają zaległości. Nie pomaga także podnoszenie cen abonamentu oraz... wpadki takie jak ta. Kiedy użytkownicy, mimo że płacą za YouTube Premium, wciąż muszą użerać się z reklamami.

YouTube znów zalicza wpadkę. Wyświetla reklamy subskrybentom Premium

Nie jest to pierwszy raz kiedy dochodzi do takiej sytuacji -- pierwszy raz o podobnej historii użytkownicy informowali kilka miesięcy temu. Teraz jednak znowu kolejna fala użytkowników skarży się na to, że mimo iż mają aktywny abonament YouTube Premium: wciąż muszą oglądać reklamy -- i to najrozmaitsze. Zarówno te wewnątrz oglądanych materiałów filmowych, jak i na stronie głównej.

Jak można się spodziewać: użytkownicy którzy mieli pecha załapać się do tego błędu nie są specjalnie zadowoleni z takiego obrotu spraw. Mimo że YouTube Premium niesie za sobą cały zestaw korzyści -- to właśnie opcja pozbycia się reklam dla większości użytkowników jest największym motywatorem, by płacić kilkadziesiąt złotych miesięcznie platformie. Tymczasem przez jakiś wewnętrzny błąd - wciąż są oni zmuszeni oglądać trwające nawet po kilkanaście minut (w przypadku długich materiałów) bloki reklamowe.

Reklamy czy YouTube Premium? Ja wybieram płatną opcję

YouTube potrzebuje zmian w Premium. Całe szczęście: już nad nimi pracuje

Google doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że w obecnej formie abonament Premium jest czymś, co dla wielu jest... średnio opłacalne. Jak wspomniałem wyżej: wielu decyduje się na zakup abonamentu by pozbyć się reklam. I tutaj ma pomóc tańsza wersja abonamentu: YouTube Premium Lite, która jest testowana w kilku krajach (obecnie m.in. u naszych zachodnich sąsiadów). Jest znacznie bardziej korzystna finansowo -- jednak nie oferuje niczego więcej. Sam chętnie zobaczyłbym abonament YouTube Premium bez łączenia go z YouTube Music. Streamingiem za który płacę mimowolnie, a ani razu z niego nie skorzystałem. Jest on wciskany na siłę i wiem że nie jestem jedynym użytkownikiem YouTube Premium, który ma do niego takie podejście. Dlatego myślę, że jest sporo opcji na poprawienie tego abonamentu.

Co na to wszystko przedstawiciele YouTube? Redakcja 9to5Google skontaktowała się z Google, które ustosunkowało się do problemu, ale... właściwie to nic nie powiedziało: