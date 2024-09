YouTube robi co w jego mocy, by pchnąć użytkowników w stronę ich abonamentu Premium. Reklamy stają się coraz bardziej nieznośne i jest ich coraz więcej. Jednocześnie jednak dowiadujemy się o kolejnych podwyżkach.

Ale jak nie działa siłą, to Google chce nas zachęcić do platformy bardziej po dobroci -- oferując opcje, których nie znajdziemy w darmowej wersji abonamentu. Właśnie startuje z zupełnie nową opcją: dyskusyjną, bo dostępną wyłącznie na Androidzie. A żeby było jeszcze mniej kolorowo: na tę chwilę ograniczoną dla jednego rynku: Stanów Zjednoczonych.

https://www.youtube.com/shorts/WPHtKet27ic?linkId=11069668

YouTube Premium: podczas oglądania wideo będziemy mogli zadawać pytania, by natychmiast mieć na nie odpowiedzi

Jak działa nowa funkcja? Pod materiałem, tam gdzie na co dzień widzimy sekcję komentarzy, znajduje się nowa ikonka "Zadaj pytanie". I to właśnie ona otwiera czatbota, kóremu możemy zadawać bardziej dogłębne pytania. Ale narzędzie to ma jeszcze jednego ważnego asa w rękawie. Potrafi ono podsumowywać wideo. Google jest dość skryte odnośnie technologii z której korzysta nowa funkcja, ale patrząc na ostatnie wszędobylskie wdrażanie Gemini -- można raczej spokojnie założyć, że to o ono jest odpowiedzialne za tę nowość.

Nowa funkcja dla wybranych. Reszta może być... zazdrosna?

Wielu użytkowników nie jest zachwyconych tym, że Google tak bardzo ograniczyło dostępność funkcji. Myślę, że mimo wszystko -- w wielu krajach chętnie zadalibyśmy pytania nawet po angielsku. A zakładając że to Gemini - to później w mig moglibyśmy również poprosić o tłumaczenie. W obecnej sytuacji jednak: są równi i równiejsi. Pozostaje nam również mieć nadzieję, że tylko kwestią czasu jest wdrożenie opcji w aplikacji na Androidzie - a także w przeglądarce.