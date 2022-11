Google liczy użytkowników YouTube Premium i Music. W ciągu roku przybyło ich 30 milionów

YouTube Premium i YouTube Music z 80 milionami aktywnych użytkowników to dla Google prawdziwy kamień milowy. Tym bardziej, że w zaledwie rok w obu usługach przybyło 30 milionów osób, które chętnie płacą za treści bez reklam i nielimitowany dostęp do muzyki.

6 miliardów dolarów - tyle Google miało w ostatnim roku przekazać dla przemysłu muzycznego, z czego 30% pochodzi wyłącznie z treści udostępnianych przez twórców obecnych na YouTube. I to w zaledwie dwanaście miesięcy - między lipcem 2021 r. a czerwcem 2022 r. To o dwa miliardy dolarów więcej niż w roku ubiegły. Google ma też inne powody do domu. Zarówno YouTube Premium jak i YouTube Music może się pochwalić łączną liczbą użytkowników przekraczającą 80 milionów - i to takich, którzy aktywnie płacą subskrypcje. To wzrost o 30 milionów w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Google mówi, że to przede wszystkim zasługa funkcji, które w podstawowych wersjach serwisów nie są dostępne (a przynajmniej nie w oficjalny sposób). Chodzi oczywiście tu o możliwość odtwarzania filmów i muzyki w tle przy wyłączonej aplikacji YouTube oraz pobieranie, oglądanie i słuchanie w trybie offline, gdy nie mamy dostępu do internetu.

YouTube oferuje fanom możliwość odkrywania muzyki, konsumowania jej i uczestniczenia w niej w JEDNYM miejscu. Wierzymy, że oferowanie tych możliwości we wszystkich formatach muzycznych (filmy długo- i krótkometrażowe, albumy, transmisje na żywo itp). Kontynuacja współpracy z Wami wszystkimi pozwoli nam dążyć do realizacji naszej misji, jaką jest stanie się najlepszym miejscem dla każdego fana muzyki. Nie moglibyśmy być bardziej podekscytowani budowaniem przyszłości muzyki z Wami i Waszymi artystami. Jeszcze raz dziękujemy za pomoc w osiągnięciu tego kamienia milowego - do następnego!

Google mocno inwestuje w swoje serwisy rozszerzając ich możliwości. Fani muzyki doceniać mają dodatkowe korzyści w postaci materiałów na wyłączność, czy specjalnych wydarzeń z artystami. Firma mówi, że to dopiero początek jej drogi do bycia liderem na rynku muzycznym, który przyczyni się do dalszego rozwoju przemysłu muzycznego. Czy jej się to uda? Przekonamy się niebawem.

