Płatny TikTok staje się faktem. Zapłacicie za dostęp do platformy?

Gdyby ktoś mi powiedział dekadę temu że ludzie zaczną płacić za dostęp do mediów społecznościowych - prawdopodobnie uznałbym to za marnej jakości żart. Ale jak pokazuje X (dawniej Twitter) — wielu którzy chcą być słyszalni: płaci. Ostatnio pojawiły się także informacje o tym, że inne media społecznościowe będą płatne. A przynajmniej takie, w których nie chcemy oglądać reklam:

Meta rzekomo ma pracować nad nowymi planami, które pozwolą użytkownikom Unii Europejskiej wykupić plan bez reklam. Te działania miałyby być odpowiedzią na przepisy dotyczące prywatności w UE, które w dużej mierze uderzają w firmy takie jak Meta. Planowane przez giganta subskrypcje miałyby pozwolić użytkownikom na zachowanie prywatności. Na ten moment nie wiemy jednak nic na temat potencjalnych stawek, które mielibyśmy zapłacić za bezreklamową subskrypcję. Nie wiemy na ile wyceniona zostanie nasza prywatność — firma ma jednak wierzyć, że wprowadzenie takiej opcji pozwoli zdjąć oddech organów regulacyjnych Meta z ich pleców. Nie wiadomo jednak co wtedy z wariantami reklamowymi, które mają być wciąż dostępne.

Wygląda jednak na to, że nie tylko Meta planuje takie zmiany w swoich usługach. Płatny bez reklam ma być także TikTok.

Źródło: Depositphotos

Zapłacisz za TikToka aby pozbyć się reklam?

Jak wynika z fragmentów kodów znalezionych w aplikacjach TikTok — twórcy platformy przygotowują specjalną subskrypcję, która pozwoli pozbyć się reklam z aplikacji. Na tę chwilę nie znamy jeszcze żadnych szczegółów z tym związanych, ale wzmianki w kodzie sugerują, że miałby to być plan miesięczny. Po uiszczeniu opłaty — z TikToka znikną wszędobylskie reklamy.

Jako że informacje te trafiają już do aplikacji, wielu zakłada że testy nowej usługi rozpoczną się już niebawem. Poznaliśmy też cenę dostępu do testowej wersji TikToka bez reklam — i plasuje się ona na poziomie 4,99 dolarów miesięcznie. Według obecnego kursu waluty w bezpośrednim przeliczeniu byłoby to około 22 złotych. Dużo czy nie dużo? Z jednej strony to kwota, która nie wystarczy na kawę i ciastko "na mieście". Z drugiej: przez wszystkie te lata zdążyliśmy przywyknąć do tego, że dostęp do social mediów jest darmowy.

Źródło: Depositphotos

Płatny TikTok tylko dla chętnych

Na tę chwilę idealnym porównaniem które nasuwa się na myśl jest... YouTube. Platforma uzależniła od siebie miliony widzów na całym świecie, a z czasem coraz gęściej zalana została reklamami. Remedium na reklamy jest płatna subskrypcja YouTube Premium, którą firma coraz mocniej forsuje rozpoczynając na poważnie walkę z adblockami. Warto jednak mieć na uwadze, że abonament Premium w platformie Google daje także dostęp do kilku innych elementów — na tę chwilę nie wiadomo jednak nic na temat tego, czy TikTok przygotuje coś więcej dla subskrybentów?