YouTube rezygnuje z najfajniejszego planu Premium. Był za tani?

YouTube w 2021 wprowadził nowy, tańszy, plan Premium — tzw. YouTube Premium Lite. Firma traktowała go mocno pilotażowo i lista państw w których był dostępny nie powalała długością — w Polsce zresztą nigdy nie był on dostępny. Plan ten był tańszy (kosztował 6,99 Euro miesięcznie) — i choć nie można było pobierać treści offline, odtwarzać w tle ani cieszyć się platformą YouTube Music, to oferował to za co użytkownicy kochają Premium najbardziej. Brak reklam.

Firma jednak ogłosiła oficjalny koniec oferty związanej z tym planem. YouTube Premium Lite zniknie już za niespełna miesiąc — bo 25 października 2023 roku.

YouTube Premium Lite — to już ostatnie dni dostępności tańszego planu Premium w usłudze

Już za kilka tygodni YouTube Premium Lite oficjalnie zniknie z oferty — i co go zastąpi? Nic. Użytkownicy będą mieć dwie ścieżki: powrót do platformy wypełnionej po brzegi treściami reklamowymi, albo płacić za dostęp do pełnego YouTube Premium. Warto jednak zaznaczyć, że różnica w cenie jest naprawdę solidna — bo za taką przyjemność przyjdzie w Euro zapłacić 11,99.

Informujemy, że po 25 października 2023 r. nie będziemy już oferować wersji Premium Lite. Chociaż rozumiemy, że może to być rozczarowująca wiadomość, nadal pracujemy nad różnymi wersjami Premium Lite, ponieważ uwzględniamy opinie naszych użytkowników, twórców i partnerów.

Dla wszystkich subskrybentów którzy nie sięgają po odtwarzanie w tle i inne udogodnienia — tańsza forma była najsensowniejszym rozwiązaniem. Ale najwyraźniej korporacji nie do końca się to spinało, dlatego zamiast na ekspansję tańszego abonamentu — postawiła na jego zamknięcie. Szkoda, no ale pozostaje mieć nadzieję, że faktycznie w niedalekiej przyszłości doczekamy się innych wcieleń takiego abonamentu.