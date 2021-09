Użytkownicy YouTube Premium mogą pobierać treści także na komputer

YouTube Premium to abonament który lwia część użytkowników kupuje rozdrażniona kolejnym pakietem reklam serwowanych w serwisie. Ale poza tym, że można cieszyć się tamtejszymi treściami bez przerywników, to użytkownicy mogą też pobierać treści do pamięci urządzeń i cieszyć się nimi bez dostępu do internetu. Ale wyłącznie na smartfonach i tabletach — w aplikacji na Androidzie oraz iOS wystarczy jedno kliknięcie i gotowe. Korzystam regularnie podczas podróży samolotem czy pociągami Pendolino, gdzie o zasięgu mogę co najwyżej pomarzyć. Po latach YouTube wspiera pobieranie materiałów offline także na komputerach - póki co wyłącznie w wersji testowej.

Pobieraj filmy z wersji na przeglądarkę - YouTube prowadzi testy ściągania filmów z YouTube na komputer bez dodatkowych kombinacji

Jeżeli jesteście subskrybentami YouTube Premium, to dołączyć do testów możecie na stronie: https://www.youtube.com/new — jest jednak pewien haczyk. Jak wynika z opisu na stronie, z pobierania filmów można korzystać wyłącznie w przeglądarkach Chrome, Edge lub Opera. Pozdrawiam jako kilkuletni użytkownik Safari, który nie sięga po żadne inne opcje ;-)

Jak korzystać z tej funkcji: kliknij przycisk pobierania podczas oglądania filmu lub menu z 3 kropkami, gdy przeglądasz treści. Uwaga: ta funkcja jest dostępna tylko na komputerach z najnowszą wersją przeglądarki Chrome, Edge lub Opera.

Jak działa pobieranie filmów w wersji na przeglądarkę? Pod standardowym odtwarzaczem obok "łapek", przycisków udostępnienia czy zapisania na playliście, jest także przycisk odpowiedzialny za pobieranie. Jedno kliknięcie - i gotowe!

Obecny test ma potrwać do 19 października - a co później? Czas pokaże, mam nadzieję, że funkcja zostanie zaimplementowana na stałe, dla wszystkich subskrybentów. I we wszystkich przeglądarkach.