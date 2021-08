YouTube zamiast szkoły - kto by mnie uczył czego?

1 września za pasem. Co jednak, jeżeli zamiast do szkoły, wszyscy poszlibyśmy na... YouTube? Czy można stworzyć wirtualną szkołę z postaci, które tam popularyzują naukę?

Znacie być może ze szkoły tę sytuację, w której zewnętrzne media - filmy, gry, seriale - lepiej nauczyły was np. języka angielskiego niż lata spędzone w szkolnej ławce? Przyznaję się bez bicia, że tak było właśnie w moim przypadku - dopóki ktoś nie przedstawił mi treści, które mnie interesowały, a do których poznania ten język był wymagany, moje zainteresowanie nim było raczej znikome i prezentował mi się on jako smutna konieczność. Nie ma co się oszukiwać - duża część nauczycieli jest świetna w przekazywaniu wiedzy jednak samo to, jak działa szkoła sprawia, że zainteresowanie uczniów niektórymi tematami jest ekstremalnie trudne.

Jednak dziś nie tylko szkoła uczy. Jeżeli tylko odpalimy YouTube'a, mamy do dyspozycji setki świetnych osób, które potrafią przekazać wiedzę, zainteresować tematem i sprawić, by to co było nudne - stało się ciekawe. Postanowiliśmy więc w Antywebie stworzyć wirtualną szkołę z twórców, którzy najlepiej przekazują informacje i ciekawe fakty na temat przedmiotów, które normalnie wykładane byłyby w klasie. Kto by się tam znalazł?

Matematyka - Mind Your Decision

Mind Your Decisions to kanał należący do Presha Talwalkera, który przedstawia na nim ciekawe koncepty związane nie tyle z samą matematyką, co z myśleniem analitycznym i wykorzystywaniem znanych sobie zależności do rozwiązywania matematycznych problemów.

Autor na swoim kanale opracowuje też różne znane i viralowe problemy matematyczne, pokazując, gdzie i dlaczego ludzie popełniają w nich błędy. Bardzo przyjemne jest to, że jego sposób prowadzenia narracji opiera się wyłącznie na treści przedstawionego zadania - filmy są więc krótkie, treściwe i bardzo przyjemnie się je ogląda.

Język polski - Mówiąc Inaczej

Cóż, w tym wypadku nie mogło być inaczej, ponieważ Paulina jest niekwestionowaną królową, jeżeli chodzi o polski YouTube w kwestii... uczenia języka polskiego. Prezentuje ona nie tylko zasady, ale też - swoje przemyślenia dotyczące języka, ciekawostki oraz to, w jaki sposób język ewoluuje.

Jest ona już na polskim YouTubie od lat, więc ciężko, żeby ktoś o niej nie słyszał. Nie trzeba jej więc chyba polecać.

Historia - Historia bez cenzury

Ach, kolejny gigant polskiego YouTube'a, bez którego taka lista nie może się obejść. Wojtek Drewniak z ekipą od lat tworzą świetne materiały poświęcone różnym historycznym epokom, postaciom czy wydarzeniom.

Jednocześnie - wszystko jest "bez cenzury", opowiadane w luźnym stylu z naciskiem na najbardziej interesujące szczegóły. W komentarzach pod filmami często można przeczytać, że gdyby to właśnie ten zespół odpowiadał za historię w szkołach, dużo więcej uczniów uważałoby na lekcjach.

Biologia - NaukowoTV

NaukowoTV to kanał, który pokazuje, że ciężką i konsekwentną pracą można dobyć popularność. Materiały Krzyśka są ekstremalnie merytoryczne, ale też - wytłumaczone w prosty i przystępny dla każdego sposób.

Tematyka kanału oscyluje dookoła biologii, głównie tematu dinozaurów, ale znajdują się tam też informacje odnośnie ludzi, a także - różnych mitów dotyczących biologii i nauki w ogóle.

Fizyka - SciFun

SciFun to jeden z niewielu YouTuberów, który był w stanie stworzyć prawie dwugodzinny materiał, który oglądało się od początku do końca (i który jest najpopularniejszym filmem na jego kanale). Oczywiście, jak wielu zajmuje się on różnymi aspektami nauki, ale główne treści na jego kanale dotyczą kwestii fizyki.

Znajdziemy tu ciekawostki, eksperymenty oraz wiele innych rzeczy, które pozwolą lepiej zapamiętać niektóre właściwości fizyczne obiektów niż lata spędzone w szkolnej ławce.

Chemia - Chemiczny Chichot

Chemia, przynajmniej w moim przypadku, była jednym z najmniej lubianych przedmiotów. Co ja bym dał, żeby w czasach szkolnych mieć pod ręką taki kanał jak właśnie Chemiczny Chichot.

Wizualia kanału są tu ekstremalnie proste, ale widać, że za prowadzącą stoi duża wiedza i umiejętność jej przekazania. Mamy tu zagadnienia z każdego aspektu chemii, na jaki tylko możemy natknąć się w szkole. Jest więc co oglądać.

Geografia - Real Life Lore

Jeżeli chcecie dowiedzieć się nieco więcej o współczesnej (jak i przeszłej) geografii, z naciskiem na jej polityczny i społeczny aspekt, to nie ma chyba lepszego miejsca do tego niż Real Life Lore.

Twórcy kanału zaprezentują wam fakty i informacje o których z pewnością nie mieliście pojęcia. Wszystko to opakowane w naprawdę świetne animacje i narrację, dzięki której filmy można z zaciekawieniem oglądać jeden po drugim, nawet jeżeli sami nie jesteśmy wielkimi fanami geografii.

Język obcy - Arlena Witt

Tak naprawdę, żeby uczyć się np. języka angielskiego, wystarczy oglądać jak najwięcej materiałów w tym języku, oswajać się z nim i osłuchiwać. Co jednak, jeżeli chcemy nauczyć się tego, jak w ogóle uczyć się języka? Tutaj właśnie warto skorzystać z porad Arleny Witt.

Na jej kanale znajdziecie setki filmów dotyczące gramatyki, składni i wszystkich aspektów j. angielskiego wraz z poradami, jak się go uczyć. Oczywiście - jeżeli chcecie nauczyć się innego języka, podobne kanały również znajdziecie na YouTube.

Muzyka - 12tone

Pomimo tego, że na YouTubie jest masa utalentowanych muzyków, w przypadku uczenia się muzyki wybrałem kanał 12tone. Dlaczego? Ponieważ jest to jeden z kanałów, który najlepiej tłumaczy teorię muzyki, pokazując, jakie zagrywki stoją za najpopularniejszymi utworami i co sprawia, że dane piosenki tak bardzo nam się podobają.

Plastyka - Blondynki też grają

Podobnie jak w przypadku muzyki, tak samo nie brakuje na YouTube świetnych plastyków i ciężko jest wybrać jedną osobę, którą warto polecić. Ja w tym wypadku udałbym się do BTG - Blondynki też grają, ponieważ ten kanał to skarbnica wiedzy nie tylko o tym jak rysować, ale jak poprawnie uczyć się rysować.

Informatyka - Code Bullet

Jeżeli ktoś nie miał wcześniej styczności z programowaniem, to co się dzieje na ekranie u Code Bulleta może przyprawić o zawrót głowy. Jednak na tych materiałach dobrze widać, jak wiele radości może dawać programowanie i jak ciekawe rzeczy można dzięki temu zrobić w domowym zaciszu.

WF - Eddie Hall

Nauczyć się WF-u z sieci jest raczej trudno, ale nie jest powiedziane, że nie ma tu interesujących sportowców, którzy pokazują swoje reżimy treningowe, przekazując wiedzę o tym jak ćwiczyć, jak się odżywiać i jak odpoczywać. Jedną z takich osób jest Eddie Hall, najsilniejszy człowiek świata 2017 i pierwszy, który udźwignął 500 kg w martwym ciągu. Na swoim kanale opowiada o przygotowaniach do najważniejszych imprez, swojej diecie, zdrowiu i poradach, jak skutecznie trenować.

I tak właśnie wyglądałaby dla mnie moja "wirtualna szkoła". Co sądzicie o moich wyborach? Jak według was powinien wyglądać wybór nauczycieli? Kogo byście zostawili, a kogo - wymienili na innego?

Dajcie znać w komentarzach.