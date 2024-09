To będzie pierwszy film oscarowego reżysera "Parasite" od 2019 roku. Miał się ukazać w tym roku, lecz został przesunięty. Na pocieszenie ląduje zwiastun.

Długo musieliśmy czekać na tę chwilę. W końcu jest, pierwszy zwiastun najnowszego filmu reżysera hitu z 2019 roku. Mickey 17 to najnowsza produkcja z Robertem Pattinsonem ("Batman" z 2022). Czy zdobędzie tyle samo pochwał co poprzedni film? O tym się jeszcze przekonamy, póki co mamy krótką zachętę.

Po "Parasite", pora na Mickey 17

Na oficjalnym kanale Warner Bros. Pictures, nareszcie pojawił się długo wyczekiwany zwiastun, opóźnionego filmu Bong Joon Ho'a.

Mickey 17 przedstawia historię tytułowego Mickey'ego, bohatera książki Edwarda Ashtona Mickey7, na podstawie której powstał film.

Intrygująca fabuła wciągnie cię od razu

Robert Pattinson jest wymienialnym:

"narażonym na wielokrotną śmierć pracownikiem ekspedycji mającej na celu skolonizować planetę Niflheim. Gdy tylko zadanie okazuje się zbyt niebezpieczne dla zwykłych ludzi czy nawet maszyn, otrzymuje je Mickey. Po śmierci danej wersji ciała wytwarza się nowe z wszczepioną tą samą kopią mózgu. Po sześciu zgonach Mickey7 rozumie już, dlaczego był jedynym kandydatem, który zgłosił się na to stanowisko" - jak można przeczytać w opisie książki na stronie wydawcy ZYSK I S-KA.

Zapowiada się zatem fascynująca fabuła, która wydaje się być bardzo w stylu reżysera. Bong Joon Ho lubi zachęcić swoich widzów do tego, aby się pochylili nad wartością życia człowieka i jego rolą na świecie.

Nie tylko Pattinson, widzów czeka gwiazdorska obsada

Poza aktorem grającym najnowszego Batmana, zobaczymy także w obsadzie: Stevena Yeuna (Nope, Okja), Naomi Ackie (Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie), Toni Collette (Na noże) czy Mark Ruffalo (aktor najszerzej znany z jego roli w Filmowym Uniwersum Marvela, gdzie wciela się w Hulka).

Premiera filmu została przesunięta na przyszły rok z planowanego marca 2024. Na szczęście nie będzie trzeba czekać długo, ponieważ film trafi do kin tuż przed oscarowym rozdaniem, 31. stycznia 2025. Jest na co czekać!