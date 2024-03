Ta funkcja była tylko dla YouTube Premium. Teraz jest darmowa

YouTube od lat kusi nas rozmaitymi funkcjami, które dostępne są wyłącznie dla użytkowników gotowych zapłacić kilkadziesiąt złotych miesięcznie za usługę Premium. I gdy wydawać by się mogło że internetowy gigant zrobi absolutnie wszystko by zachęcić coraz więcej użytkowników do płacenia zamykając kolejne funkcje w swojej złotej klatce, robi coś... zupełnie odwrotnego. I dostęp do opcji która dotychczas dostępna była wyłącznie dla użytkowników płacących za abonament YouTube Premium teraz staje się darmowy.

YouTube: obraz w obrazie dostępny nie tylko dla użytkowników Premium. Firma zmienia politykę

Funkcja obraz w obrazie, znana lepiej pod jej oryginalną nazwą picture-in-picture (PiP) nie jest dla YouTube niczym nowym. Platforma oferuje ją od lat — ale kojarzona jest przede wszystkim z Premium. Nic dziwnego.

Funkcja obraz w obrazie (PIP) minimalizuje film do formatu małego odtwarzacza, dzięki czemu można oglądać treści i jednocześnie używać innych aplikacji na urządzeniu mobilnym. Możesz przesuwać ten odtwarzacz po ekranie głównym urządzenia i umieszczać go nad innymi aplikacjami.

Warto jednak mieć na uwadze, że w Stanach Zjednoczonych opcja obraz w obrazie opcja ta w wersji na tablety i smartfony nie jest już wyłącznie dla użytkowników Premium na iOS / iPadOS od 2022 roku. W Europie jednak sprawy miały się zupełnie inaczej i jeżeli którykolwiek z użytkowników chciał korzystać z tej funkcji, nie pozostawało mu nic innego jak... zacząć płacić. Aż do teraz.

Pierwsi użytkownicy z Europie z dostępem do trybu obraz w obrazie na YouTube całkowicie za darmo

Jak poinformował serwis Android Police, YouTube najwyraźniej zaczyna coś zmieniać w swojej polityce związanej z płatnymi funkcjami także w Europie. Pierwsi użytkownicy na Starym Kontynencie mogą już korzystać z tej opcji na swoich smartfonach i tabletach nawet bez aktywnej subskrypcji Premium. To doskonała wiadomość, ale jednocześnie jest ona dość... zastanawiająca. Dlaczego?

Nie jest żadną tajemnicą, że w ostatnich miesiącach Google dość mocno dokręca śrubę chcąc zmusić użytkowników do sięgnięcia po subskrypcję. Głośno zrobiło się o tym przede wszystkim w kontekście spowalniania dostępu do serwisu wszystkim tym, którzy korzystają z oprogramowania blokującego reklamy w serwisie. Na tym jednak jeszcze nie koniec, bowiem z każdym kwartałem firma regularnie serwuje coraz więcej dłuższych i bardziej irytujących reklam, które dla wszystkich regularnie powracających do YouTube są najzwyczajniej w świecie nieznośne. Do tego trwa nieustanna zabawa w kotka i myszkę z rozmaitymi aplikacjami firm trzecich które łamią zapisy regulaminu, ale serwują wiele opcji normalnie dostępnych w YouTube Premium całkowicie za darmo — w tym uwielbiane odtwarzanie w tle.

Dlaczego więc akurat obraz w obrazie ma zaszczyt bycia dostępnym bez żadnych opłat? Trudno powiedzieć, może... po prostu nie cieszył się specjalną popularnością? Albo po prostu użytkownicy z uruchomionym YouTube i reklamami w tle klikają w reklamy Google?