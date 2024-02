YouTube Music może teraz rywalizować ze Spotify. Wszystko dzięki tej funkcji

YouTube Music nie jest idealne, ale wygląda to coraz lepiej

YouTube Music do tej pory traktowałem jako dodatkową platformę, która służyła mi głównie do tego, że słuchałem na niej utwory, które z różnych powodów są nieodstępne na Spotify. Zawsze jednak podchodziłem do tej aplikacji jako do czegoś właśnie całkowicie pobocznego, co nie może być moją główną platformą do muzyki — a jednym z powodów jest to, że YouTube Music nie ma aplikacji na komputerach. Z jakiegoś powodu Google nie chce wypuścić osobnej apki, którą można pobrać z App Store czy Microsoft Store; jesteśmy zdani na przeglądarkę, kiedy korzystamy z tego na komputerze.

Wygląda jednak na to, że Google coraz bardziej zaczyna traktować poważnie YouTube Music na komputerach. Co prawda aplikacji cały czas się nie doczekaliśmy, ale przeglądarkowa wersja zyskała naprawdę ważną funkcję — i Web App ma coraz więcej sensu.

Pobieranie muzyki na YouTube Music

W zeszłym tygodniu pojawiły się pierwsze informacje dotyczące tego, że przeglądrkowa wersja YouTube Music może obsługiwać pobieranie muzyki do słuchania jej offline, a niektórzy użytkownicy zaczynają już mieć dostęp do tej funkcji. Na stronie albumu czy singla znajdziemy teraz znajomy przycisk pobierania, który znajduje się pomiędzy „Zapisz w bibliotece” a menu z trzema kropkami u góry. W ten sposób w Bilbiotece pojawi się nowa karta Pobrane.

YouTube Music zauważa, że „pobrane pliki pozostają dostępne, dopóki Twoje urządzenie ma aktywne połączenie z Internetem co najmniej raz na 30 dni”. Jest to dość standardowe ograniczenie w usługach streamingowych. Cóż, wygląda na to, że naprawdę YouTube Music brakuje tylko aplikacji na komputerach — poza tym jest to coraz sensowniejszy serwis streamingowy. Wreszcie!