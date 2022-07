iOS 14, który zadebiutował w 2020 r., wprowadził do iPhone'a funkcję picture-in-picture ( PiP - obraz w obrazie) pozwalającą na wywołanie pływającego okienka z wideo i równoczesne korzystanie z innych aplikacji smartfona. Opcja fantastyczna dla tych, którzy lubią wielozadaniowość, mają podzielną uwagę lub zwyczajnie nie muszą mieć włączonego wideo w pełnoekranowym widoku.

Do obrazu w obrazie niechętnie podchodziło Google - przynajmniej w wersji na iOS. O ile subskrybenci YouTube Premium mogli wychodzić z aplikacji i dalej słyszeć dźwięk z wideo, obrazu nie uświadczyli. To zmieniło się w wersji rozwojowej, gdzie można było wziąć udział w testach nowych funkcji. Jedną z nich był PiP pozwalający minimalizować okno aplikacji by wciąż móc oglądać wideo na YouTube. Google na przestrzeni ostatnich miesięcy wielokrotnie kombinowało z tym narzędziem. Raz je usuwało, raz przywracało - jednak za każdym razem było ograniczone czasowo. Do teraz. Firma potwierdziła oficjalnie, że obraz w obrazie wraca do YouTube i subskrybenci wersji Premium mogą korzystać z funkcji na iPhonie i iPadzie.

Obraz w obrazie wraca na YouTube w wersji na iOS/iPadOS

A jak teraz skorzystać z funkcji obraz w obrazie na YouTube na urządzeniach z iOS i iPadOS? Przede wszystkim potrzebna jest subskrypcja YouTube Premium oraz iOS/iPadOS w wersji 15 lub wyższej. Jest ona domyślnie włączona na urządzeniach Apple, które w aplikacji YouTube nie mają wyłączonego odtwarzania w tle. Jeśli wideo nie odtwarza się w małym oknie, wystarczy skorzystać z poniżej instrukcji:

Otwórz ustawienia urządzenia z iOS. Przejdź do zakładki Ogólne > Obraz w obrazie Jeśli opcja automatycznego włączania trybu obraz w obrazie jest wyłączona, aktywuj ją Uruchom aplikację YouTube i przejdź do ustawień (ikona profilu w prawym górnym rogu), następnie wybierz Ogólne. Włącz funkcję obraz w obrazie

Jeżeli funkcja wciąż jest niedostępna trzeba uzbroić się w cierpliwość. Google wprowadza zmiany falami i nie każdy zobaczy zmiany w tym samym czasie. Firma zapewnia jednak, że pełne wdrożenie obrazu w obrazie dla YouTube powinno się zakończyć za kilka dni.

Co ciekawe, jeśli nie korzystacie z YouTube Premium, ale jesteście w Stanach Zjednoczonych, z obrazu w obrazie możecie korzystać w darmowym planie. Jednak Google jest na tyle sprytne, że wyłączył tę funkcję dla teledysków.

Obrazek wyróżniający: Eyestetix Studio z Unsplash