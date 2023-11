YouTube testuje nowy wygląd. Będzie bardziej kolorowo

Google niespecjalnie często decyduje się wprowadzać jakiekolwiek zmiany w YouTube. Platforma od lat ma dość podobny, spójny pomiędzy platformami, interfejs. Czasem jednak decyduje się co nieco ulepszyć — i teraz właśnie rozpoczyna testy nowego wyglądu na historii odtwarzania oraz playlist. Są one dostępne już dla wybranych użytkowników ich aplikacji w Google TV.

Nowości w aplikacji YouTube. Oto jak zmieni się Biblioteka

Zakładka Biblioteka w YouTube od teraz przedstawi użytkownikom odrobinę więcej koloru. Wszystko to za sprawą zupełnie nowej listy ikon, na której znalazły się takie elementy jak historia oglądania, obejrzyj później, playlisty czy muzyka. Są one teraz widoczne na samej górze — i każde z nich zamiast okładki dopasowanej do użytkownika, ma po prostu własny kolor.

Źródło: https://9to5google.com/2023/11/29/youtube-history-library-google-tv/

Nie jest to żadna wielka zmiana, ale bez wątpienia — widoczna gołym okiem. Biblioteka to dość dziwna sekcja w aplikacji YouTube, ale widać, że platforma stara się ją ujednolicić na wszystkich urządzeniach. Stąd też ostatnio na smartfonach wdrożyli nową zakładkę — Ty. I jej zasada działania jest analogiczna, bowiem w tej sekcji możemy podejrzeć historię, zapisane czy pobrane materiały. Fajnie, że nareszcie zaczynają myśleć o spójności — będzie czytelniej i wygodniej dla wszystkich.

Nowa wersja aplikacji już dostępna na topowych urządzeniach

Jak informuje redakcja 9to5Google — zmiany są u nich widoczne w aplikacjach YouTube na przystawkach Shield TV oraz Chromecastach z Google TV. U mnie nie jest dostępna ani w telewizorze z Androidem, ani przystawce Apple TV — ale nie jest wykluczone, że to po prostu testowe zmiany i na ich wdrożenie przyjdzie nam jeszcze chwilę zaczekać.