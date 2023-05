Formaty reklam na YouTube na przestrzeni lat stale się zmieniają. Wraz ze wzrostem platformy i nieustanną transformacją cyfrowego świata, usługa także podchodzi inaczej do różnych kwestii związanych z serwisem. I choć mnie już poprzednie zagrywki pchnęły w stronę YouTube Premium, to doskonale rozumiem tych, którzy postanowili nie płacić i oglądać reklamy. A niebawem będą ich oglądać... nawet nie więcej, co będą one po prostu dłuższe.

Zamiast dwóch krótkich, jedna długa. Duża zmiana nadchodzi do YouTube dla Smart TV

30 sekund nie brzmi specjalnie pozytywnie, prawda? No prawda — ale warto mieć na uwadze, że taki czas trwania reklam na YouTube nie jest niczym specjalnie nowym. Zmianą o której opowiedzieli twórcy portalu jest ta, że zamiast dwóch 15-sekundowych reklam jak miało to miejsce dotychczas, będzie jedna długa. Wspólnym mianownikiem pozostaje jednak to, że nie będzie dało się jej pominąć. Takie podejście ma zapewnić reklamodawcom nowe opcje w temacie.

Więcej reklam w YouTube. Tam ich jeszcze nie było

Dużo większą zmianą pozostaje jednak wciśnięcie reklam w miejsce, gdzie dotychczas najzwyczajniej w świecie ich nie było. Otóż Google postanowiło wcisnąć reklamy także do... ekranu pauzy. Tak, oczy was nie mylą. Gdy będziemy wstrzymywać odtwarzanie wideo na YouTube, podgląd tego co oglądaliśmy zostanie pomniejszony do niewielkiego formatu, a zostanie odtwarzana reklama. Te jednak będzie można "wyłączyć" w dowolnym momencie — powracając do materiału, który oglądaliśmy wcześniej.

YouTube zaserwuje więcej reklam niż kiedykolwiek

Stałe zmiany w cyfrowym świecie nie są niczym nowym. YouTube regularnie serwuje nam więcej reklam i teraz przez dodanie ich do ekranu pauzy będzie ich więcej niż kiedykolwiek. I nie chciałbym tutaj być czarnowidzem, ale zakładam, że kolejne lata przyniosą ich jeszcze większe zagęszczenie. Częściej, dłużej, więcej. Dlatego bez YouTube Premium ani rusz.