YouTube nic nie pokaże jeśli blokujesz reklamy

Jeden z użytkowników Reddita pochwalił się takim screenem jak ten poniżej. Wygląda na to, że YouTube zaczyna testować narzędzie, które będzie wykrywało blokowanie reklam na stronie i blokowało dostęp do treści w takim przypadku. Nie są to testy na szeroką skalę więc trudno powiedzieć, czy rozwiązanie to zostanie zastosowane na masową skalę, ale z pewnością pokazuje determinację spółki do ograniczenia blokowania reklam. Zresztą nie pierwszy raz, bo przecież popularny projekt - YouTube Vanced, upadł właśnie pod naciskiem Google. Co ciekawe komunikat informujący o użytkowaniu blokera reklam sugeruje dwa rozwiązania, albo dodanie YouTube'a do wyjątków w swoim AdBlockerze albo wykupienie abonamentu Premium, w którym reklam nie ma.

źródło: Reddit

Według ostatnich danych jakimi podzielił się YouTube, za dostęp Premium płaci już ponad 80 mln użytkowników na całym świecie, ale na wczorajszej konferencji Google I/O, Sundar Pichai wspomniał, że z platformy korzysta ponad 2 mld ludzi. Nadal zatem tylko niewielka część widzów płaci za oglądanie, a reszta jest "monetyzowana" przy pomocy reklam. Tych reklam niestety ostatnio jest podobno coraz więcej, w czym udział mają pewnie też po części twórcy, którzy do pewnego stopnia mogą decydować jak często ich filmy będą przerywane reklamami. Nic więc dziwnego, że wielu użytkowników szuka sposobów blokowania reklam.

YouTube zamierza też zachęcić do subskrypcji Premium przez dodawanie kolejnych treści do swojej platformy, dostępnych tylko dla płacących użytkowników. Nie jestem jednak przekonany, czy w natłoku różnych platform VOD, taki ruch ma jakiś większy sens. Większość z nas jest przyzwyczajona, że YouTube dostępny jest za darmo i przekonanie kogokolwiek do płacenia nie jest proste. Ja się złamałem, bo liczba reklam stała się irytująca, ale nie wydaje mi się abym był w większości. Zobaczymy jakie kroki dalsze kroki podejmie YouTube, ale biorąc pod uwagę spadające przychody, nie będą to dobre wiadomości dla tych, którzy blokują reklamy.