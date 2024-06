To największy kanał na YouTube. Widziałeś jego filmy?

Jaki jest największy kanał na YouTube? Mamy nowego lidera, który zebrał gigantyczną liczbę subskrypcji. To rekord!

Jimmy Donaldson, znany szerzej jako MrBeast, to twórca treści, który od 2012 roku rozwija swój kanał na YouTube. Znany z produkcji na wielką skalę i pomysłowości, MrBeast zdobył sławę dzięki filmom, w których uczestnicy rywalizują o ogromne sumy pieniędzy. Jego najpopularniejsze wideo to adaptacja telewizyjnego show "Squid Game" od Netfliksa. Kanał MrBeast, który zyskał wsparcie znaczących sponsorów, takich jak Samsung od 2023 roku, stał się kanałem z największą bazą subskrybentów na YouTube, prześcigając nawet T-Series.

Donaldson, który uniknął spadku popularności, jaki dotknął wielu internetowych celebrytów, osiągnął wyjątkowy sukces. "Po 6 latach w końcu wyprzedziliśmy Pewdiepie" - napisał twórca treści w niedzielę, nawiązując do YouTubera Felixa Kjellberga, znanego jako PewDiePie, który do 2019 roku był na czele listy najpopularniejszych kanałów YouTube, zanim wyprzedziło go T-Series.

Największy kanał na YouTube - który ma najwięcej subskrypcji

Oprócz tworzenia treści wideo, Donaldson rozszerzył swoją działalność na biznes spożywczy, wprowadzając na rynek czekolady Feastables oraz sieć burgerów MrBeast Burger. Jednak później pozwał firmę stojącą za siecią MrBeast Burger, twierdząc, że "okropna jakość" burgerów szkodziła jego marce.

Niedawno Donaldson ogłosił również, że zawarł umowę z Amazonem na stworzenie programu telewizyjnego dla Amazon Prime o nazwie "Beast Games", w którym 1000 osób będzie rywalizować o nagrodę w wysokości 5 milionów dolarów. W lutym, w rozmowie z magazynem Time, YouTuber ujawnił, że zarabia rocznie od 600 do 700 milionów dolarów. Mimo to, nie uważa się za bogatego, ponieważ wszystko, co zarobi, reinwestuje w swoje filmy.