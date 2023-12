Nie masz telewizora i konsoli? Nie szkodzi. W gry z Xboksa zagrasz także w ten sposób

Microsoft bardzo chce, by gry z katalogu Xbox były dostępne wszędzie. Konsole, telewizory, urządzenia przenośne. Gdzie się nie spojrzymy, będziemy mieć dostęp do Xbox Game Pass. Nawet w wirtualnej rzeczywistości. Będzie to możliwe dzięki współpracy z Meta.

Xbox Game Pass to nie tylko katalog gier, z których mogą korzystać gracze Xbox i PC. To także usługa umożliwiająca granie w najpopularniejsze tytuły w chmurze - bez dostępu do dedykowanej konsoli, czy komputera. Wystarczy abonament, kontroler (choć nie zawsze), ekran (telewizor, smartfon, tablet) i szybki internet. Od dziś nie jest już potrzebny ekran.

Microsoft bardzo chce, by ich usługa grania w chmurze była dostępna wszędzie. Jakiś czas temu pojawiły się informacje, że firma pracuje nad swoim własnym urządzeniem, które można połączyć do dowolnego ekranu, by cieszyć się rozgrywką w ramach grania w chmurze Xbox. Phil Spencer przyznał jednak, że choć wewnętrznie testowano takie urządzenie, nawiązanie współpracy z Samsungiem i wprowadzenie usługi grania w chmurze Xbox bezpośrednio na telewizorze sprawiły, że obecnie tego typu przystawka jest zwyczajnie zbędna. Nie oznacza to jednak, że firma rezygnuje z pomysłów popularyzowania swojej usługi i dostarczania jej do nowych graczy. Nic z tych rzeczy. Granie w chmurze Xbox ma być dostępne wszędzie - nawet w wirtualnej rzeczywistości.

Pozwoli na to nowa aplikacja, która właśnie zadebiutowała w sklepie Meta Quest Store. Wystarczą gogle VR Meta Quest, kompatybilny kontroler i szybki internet. Rozpoczęcie gry jest proste. Wystarczy pobrać aplikację Xbox Cloud Gaming (Beta) ze sklepu Meta Quest Store, a następnie postępować zgodnie z instrukcjami, aby sparować ją z obsługiwanym kontrolerem. Meta Quest może współpracować z różnymi urządzeniami, w tym z kontrolerami bezprzewodowymi Xbox z obsługą Bluetooth. Po sparowaniu zaloguj się na swoje konto Microsoft z aktywną subskrypcją Xbox Game Pass Ultimate, aby rozpocząć rozgrywkę. W ramach grania chmurze Xbox dostępne są najpopularniejsze tytuły z wewnętrznych studiów Xbox oraz cała masa produkcji 3rd party.

Granie w chmurze Xbox także w VR. Kto skorzysta?

Na których goglach VR od Meta można grać w tytuły w ramach Xbox Cloud Gaming? Lista nie jest specjalnie rozbudowana, ale jeśli myślicie o zakupie któregoś z poniższych modeli, to bez problemu zagracie w swoje ulubione tytuły z konsol Xbox:

Meta Quest 2

Meta Quest 3

Meta Quest Pro

Na liście znalazł się najnowszy model gogli VR zapowiedziany w połowie tego roku. Meta Quest 3 oferuje między innymi rozdzielczość 2064 × 2208 pikseli na oko, która jest wyższa o prawie 30% w porównaniu z Meta Quest 2. Take ekrany mają oferować wyraźniejszy obraz i bardziej realistyczną grafikę. Układ optyczny 4K+ Infinite Display o parametrach 25 PPD i 1218 PPI to najlepsza rozdzielczość z całej linii urządzeń Quest. Kontrolery Touch Plus mają bardziej opływowy i ergonomiczny kształt. Dzięki autorskim rozwiązaniom i postępom w technologii śledzenia, Meta zrezygnowała z zewnętrznych pierścieni śledzących, dzięki czemu kontrolery są bardziej naturalnym przedłużeniem dłoni i zajmują mniej miejsca. W kontrolerach pojawia się również haptyka TruTouch, która po raz pierwszy zadebiutowała w Touch Pro - kontrolerach Meta Quest Pro.

Meta Quest 3 na rynku pojawiły się 10 października i można je kupić m.in. w oficjalnym sklepie Meta. Sprzęt dostępny jest w dwóch wersjach: