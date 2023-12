Netflix przedstawił listę najpopularniejszych treści. Też je obejrzeliście?

Netflix regularnie publikuje listy treści, które w obrębie ich platformy cieszą się największą popularnością. Robi to w formie półrocznych podsumowań, przez co obraz jest... nieco zakrzywiony. Bowiem wszyscy wiemy jak wygląda cykl życia netfliksowego serialu: jest weekend premierowy, kilka dni dla tych którzy się spóźnili na imprezę, a później to już długo, długo, dłuuugo nic. Co najmniej do premiery kolejnego sezonu.

W najnowszym zestawieniu wzięto pod uwagę ponad 18 tysięcy produkcji. Obejmuje ona zatem zarówno treści tworzone na zlecenie Netfliksa, jak i te na które serwis wykupił licencję. No ale właśnie, które z produkcji cieszyły się największą popularnością w pierwszym półroczu 2023?

Netflix przedstawił najpopularniejsze seriale pierwszej połowy 2023. "Nocny agent" zmiażdżył konkurencję

"Nocny Agent" — czyli startujący w drugiej połowie marca serial okazał się największym hitem pierwszego półrocza. Widzowie poświęcili mu około 812 milion godzin. Tym samym dość mocno odskoczył drugiemu miejscu na liście.

Drugie miejsce na podium to sezon drugi serii "Ginny & Georgia", która przyciągnęła widzów na 665 milionów godzin. To jednak o tyle ciekawe, że gdyby nie liczyć tego sezonami, a seriami, to właśnie "Ginny & Georgia" jako całość zajęłyby pierwsze miejsce, bowiem w pierwszej dziesiątce znalazł się także pierwszy sezon serialu z wynikiem 302 milionów godzin. Daje im to w sumie 967 milionów godzin.

Trzecie miejsce należało do "Chwały", którą oglądano ponad 662 milionów godzin. Jak widać — koreańskie seriale mają się znakomicie, a "Squid Game" to tak naprawdę dopiero początek wielkiej miłości zachodniego świata do k-dram.

Na czwartym miejscu udało się uplasować "Wednesday". To o tyle ciekawy przypadek, że to żadna tegoroczna nowość. Serial zadebiutował jesienią poprzedniego roku. Ale hype którym się cieszył, tiktokowa moda i kilka innych sprawiły, że i w pierwszym półroczu tego roku seria poradziła sobie śpiewająco. Przyciągnęła widzów do ekranów na ponad 507 milionów godzin.

Dalej zaś znalazło się miejsce dla "Królowej Charlotty" (503 milionów godzin), "Ty" (440 milionów godzin), 3. sezonu "Królowej południa" (429 milionów godzin) i "Outer Banks" (402 milionów godzin), wspomnianego już 1. sezonu "Ginny & Georgia" (302 milionów godzin) oraz FUBAR (266 milionów godzin).

Te statystyki Netflixa robią wrażenie

Patrząc na te statystyki — widać, że Netflix jest królem serwisów VOD. W pierwszym półroczu widzowie poświęcili platformie ponad 50 tysięcy godzin. Co więcej — ponad 60% treści netfliksowych wypuszczonych od stycznia do końca czerwca 2023 roku załapało się na listy Top 10 najpopularniejszych.

Platforma akcentuje jednak, że jej sukces niejedno ma imię. I same godziny poświęcane danym treściom to jeszcze nie do końca wyznacznik. Bowiem trudno w ten sposób zmierzyć miarę popularności filmów: czy to fabularnych, czy dokumentalnych. Tym jednak zdarza się być docenionym przez krytyków i stanąć w walce po nagrody z największymi tej branży.