Seria Venu od Garmina pojawiła się jako odpowiedź na oczekiwania użytkowników odnośnie funkcji smart w zegarkach. Zamiast stricte na sport, postawiono tutaj bardziej na kolorowe ekrany i współpracę ze smartfonami. Z czasem okazało się, że inne serie zegarków pod tym względem sporo nadgoniły, ale Venu cały czas stara się wyróżniać czymś nowym. Obecnie rodzina ta liczy sobie 9 modeli, bo w ofercie nadal można znaleźć pierwszą wersję modelu Venu Sq, która na obecne realia jest już nieco leciwa ze swoim ekranem LCD i ograniczonymi możliwościami. Tego modelu raczej bym nikomu już dzisiaj nie polecał, biorąc pod uwagę różnicę w cenie w stosunku do Venu Sq 2. Zegarki można też podzielić na modele przeznaczone dla panów, z nieco większą kopertą, oraz dla pań i taki właśnie podział zastosowałem w moim porównaniu.

Garmin Venu dla kobiety

Umówmy się, że ten podział na kobiety i mężczyzn nie jest jakiś wiążący. Wersje zegarków z mniejszymi kopertami dostępne są oczywiście w różnych kolorach, w tym tych bardziej kobiecych, ale również w ciemnej tonacji, więc nic nie stoi na przeszkodzie aby korzystali z nich panowie. Szczególnie jeśli ktoś ma mniejszą rękę/nadgarstek albo zwyczajnie nie lubi gdy zegarek jest przesadnie duży. Wśród tych mniejszych modeli możemy wyróżnić - Venu 3S, Venu 2S oraz Venu Sq 2, który dostępny jest w dwóch wersjach z dopiskiem Music lub bez. Ten ostatni różni się tylko brakiem pamięci na muzykę, a poza tym jest identyczny jak przedstawiona w tabelce wersja Music, ale za to średnio o 200 złotych tańszy. Jeśli zatem nie zależy wam na odtwarzaniu piosenek prosto z zegarka to może być ciekawą opcją.

Garmin Venu 3S

Garmin Venu 3S to następca modelu Venu 2S, więc różnice między nimi są całkiem wyraźne. Sprowadzają się między innymi do większego wyświetlacza w nowym modelu, nowego czujnika (Elevate 5 zamiast Elevate 4) oraz możliwości prowadzenia rozmów bezpośrednio z poziomu zegarka. Venu 3S ma też najnowsze funkcje Garmina, jak chociażby wykrywanie drzemek, poranny raport, status zmienności tętna czy wreszcie obsługę większej liczby aktywności sportowych. Jeśli jednak zależy wam głównie na smart watchu z funkcją płacenia, a przy tym wasz sport ogranicza się do okazjonalnych spacerów/biegania, to model Venu 2S powinien być wystarczający. Różnica w cenie między tymi modelami o około 700 zł. Garmin Sq 2 to praktycznie kopia modelu 2S, w której brakuje w zasadzie tylko barometru i żyroskopu, a przy tym jest jeszcze o kilkaset złotych tańszy, więc jeśli istotna jest cena to wydaje się on najciekawszą propozycją.

Model Garmin Venu 3S Garmin Venu 2S Garmin Venu Sq 2 Music Typ wyświetlacza AMOLED AMOLED AMOLED Przekątna ekranu 1,2 cala 1,1 cala 1,4 cala Rozdzielczość 390 x 390 pikseli 360 x 360 pikseli 320 x 360 pikseli Ekran dotykowy Tak Tak Tak Materiał soczewki Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass 3 Przyciski Tak, 3 fizyczne Tak, 2 fizyczne Tak, 2 fizyczne Obudowa Tworzywo Tworzywo Tworzywo Rozmiary koperty 41 x 41 x 12 mm 40,4 x 40,4 x 12,1 mm 40,6 x 37 x 11,1 mm Waga 40 g 38,2 g 38 g Bateria 10 dni 10 dni 11 dni Tryb oszczędny 20 dni 11 dni 12 dni Tryb GPS: 21/15 godzin 19 godzin 26 godzin Tryb GPS z muzyką 8 godzin 7 godzin 7 godzin Ładowanie Przewodowe Przewodowe Przewodowe Wbudowana pamięć 8 GB 8 GB 4 GB Łączność Bluetooth, WiFi, ANT+ Bluetooth, WiFi, ANT+ Bluetooth, WiFi, ANT+ Funkcje fitness Liczenie kroków Liczenie kroków Liczenie kroków Pomiar tętna (stały) Pomiar tętna (stały) Pomiar tętna (stały) Rytm oddychania Rytm oddychania Rytm oddychania Saturacja SpO2 Saturacja SpO2 Saturacja SpO2 Status zmienności tętna - - Body Battery Body Battery Body Battery Monitorowanie stresu Monitorowanie stresu Monitorowanie stresu Śledzenie snu z drzemkami - - Funkcje zdrowia kobiet Funkcje zdrowia kobiet Funkcje zdrowia kobiet Poranny raport - - Klasa wodoszczelności Swim/5 ATM Swim/5 ATM Swim/5 ATM Czujniki GPS/GLONASS/GALILEO GPS/GLONASS/GALILEO GPS/GLONASS/GALILEO Garmin Elevate 5 Garmin Elevate 4 Garmin Elevate 4 Kompas Kompas Kompas Barometr Barometr - Żyroskop Żyroskop - Akcelerometr Akcelerometr Akcelerometr Pulsoksymetr Pulsoksymetr Pulsoksymetr Czujnik oświetlenia Czujnik oświetlenia Czujnik oświetlenia Mikrofon i głośnik - - Funkcje smart Garmin Pay Garmin Pay Garmin Pay Sklep Connect IQ Sklep Connect IQ Sklep Connect IQ Powiadomienia z telefonu Powiadomienia z telefonu Powiadomienia z telefonu Odbieranie/odrzucanie połączeń Odbieranie/odrzucanie połączeń Odbieranie/odrzucanie połączeń Poranny raport - - Prognoza pogody Prognoza pogody Prognoza pogody Sterowanie muzyką Sterowanie muzyką Sterowanie muzyką Odtwarzanie muzyki Odtwarzanie muzyki Odtwarzanie muzyki Znajdź telefon/zegarek Znajdź telefon/zegarek Znajdź telefon/zegarek Połączenie telefoniczne - - Cena (kwiecień 2024) ~2 000 zł ~1 300 zł ~1 100 zł

Garmin Venu dla mężczyzny

Nieco ciekawsza jest oferta męskich zegarków, gdzie możemy wyróżnić trzy modele, w kolejności premiery Venu 2, Venu 2 Plus i Venu 3. Wszystkie trzy są do siebie bardzo zbliżone. Venu 2 Plus to w zasadzie ten sam zegarek co Venu 2, z tą różnicą, że posiada wbudowany głośnik i mikrofon i pozwala na prowadzenie rozmów przez zegarek jeśli ten jest w zasięgu Bluetooth naszego smartfona. Venu 3 wyróżnia się natomiast nowszym sensorem Garmin Elevate 5, nowymi opcjami jak poranny raport, status zmienności tętna czy wykrywanie drzemek i ma oczywiście nieco większy wyświetlacz.

Garmin Venu 3 (po lewej) i Garmin Venu 2

Poza tym różnica między tymi zegarkami jest kosmetyczna. Wszystkie wykonane są z podobnych materiałów i de facto jak widać na powyższym zdjęciu, trudno byłoby je na pierwszy rzut oka odróżnić. Zastanawiając się dzisiaj nad wyborem konkretnego modelu trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie czy możliwość prowadzenia rozmów przez zegarek jest dla nas istotna. Jeśli nie to w gruncie rzeczy nie ma sensu dopłacać do Venu 2 Plus. Jeśli jednak jest to istotny parametr to wtedy chyba warto już jednak wybrać Venu 3, który ma nowszy sensor, podaje więcej informacji o naszych aktywnościach i pozwala śledzić więcej sportów. Przy tym można go już często kupić w promocji za około 1700 złotych, więc różnica ceny w stosunku do Venu 2 Plus robi się niewielka.

Model Garmin Venu 3 Garmin Venu 2 Plus Garmin Venu 2 Typ wyświetlacza AMOLED AMOLED AMOLED Przekątna ekranu 1,4 cala 1,3 cala 1,3 cala Rozdzielczość 454 x 454 pikseli 416 x 416 416 x 416 Ekran dotykowy Tak Tak Tak Materiał soczewki Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass 3 Przyciski Tak, 3 fizyczne Tak, 3 fizyczne Tak, 2 fizyczne Obudowa Tworzywo Tworzywo Tworzywo Rozmiary koperty 45 x 45 x 12 mm 43,6 x 43,6 x 12,6 mm 45,4 x 45,4 x 12,2 mm Waga 42/46 g (z paskiem silikonowym) 51 g 49 g Bateria 14 dni 9 dni 11 dni Tryb oszczędny 26 dni 10 dni 12 dni Tryb GNSS: 26/20 godzin 24 godziny 22 godziny Tryb GNSS z muzyką 11 godzin 8 godzin 8 godzin Ładowanie Przewodowe Przewodowe Przewodowe Wbudowana pamięć 8 GB 8 GB 8 GB Łączność Bluetooth, WiFi, ANT+ Bluetooth, WiFi, ANT+ Bluetooth, WiFi, ANT+ Funkcje fitness Liczenie kroków Liczenie kroków Liczenie kroków Pomiar tętna (stały) Pomiar tętna (stały) Pomiar tętna (stały) Rytm oddychania Rytm oddychania Rytm oddychania Saturacja SpO2 Saturacja SpO2 Saturacja SpO2 Status zmienności tętna - - Body Battery Body Battery Body Battery Monitorowanie stresu Monitorowanie stresu Monitorowanie stresu Śledzenie snu z drzemkami - - Funkcje zdrowia kobiet Funkcje zdrowia kobiet Funkcje zdrowia kobiet Poranny raport - - Klasa wodoszczelności Swim/5 ATM Swim/5 ATM Swim/5 ATM Czujniki GPS/GLONASS/GALILEO GPS/GLONASS/GALILEO GPS/GLONASS/GALILEO Garmin Elevate 5 Garmin Elevate 4 Garmin Elevate 4 Kompas Kompas Kompas Barometr Barometr Barometr Żyroskop Żyroskop Żyroskop Akcelerometr Akcelerometr Akcelerometr Pulsoksymetr Pulsoksymetr Pulsoksymetr Czujnik oświetlenia Czujnik oświetlenia Czujnik oświetlenia Mikrofon i głośnik Mikrofon i głośnik - Funkcje smart Garmin Pay Garmin Pay Garmin Pay Sklep Connect IQ Sklep Connect IQ Sklep Connect IQ Powiadomienia z telefonu Powiadomienia z telefonu Powiadomienia z telefonu Odbieranie/odrzucanie połączeń Odbieranie/odrzucanie połączeń Odbieranie/odrzucanie połączeń Poranny raport - - Prognoza pogody Prognoza pogody Prognoza pogody Sterowanie muzyką Sterowanie muzyką Sterowanie muzyką Odtwarzanie muzyki Odtwarzanie muzyki Odtwarzanie muzyki Znajdź telefon/zegarek Znajdź telefon/zegarek Znajdź telefon/zegarek Połączenie telefoniczne Połączenie telefoniczne - Cena (kwiecień 2024) 2 000 zł 1 600 zł 1 300 zł

Mam nadzieję, że forma porównania w tabelce jest dla was wygodniejsza. Nie są to oczywiście wszystkie parametry tych zegarków, Garmin podaje ich znacznie więcej i znajdziecie je na ich stronie. Ja chciałem wybrać te najważniejsze różnice, które moim zdaniem mają największy wpływ wybór konkretnego modelu. Jak widać starsze modele Venu 2/Sq 2 to nadal całkiem ciekawe propozycje, szczególnie biorąc pod uwagę ich cenę i co ważne, nadal dostają poprawki oprogramowania. Co prawda brakuje im najnowszych funkcji jak chociażby śledzenie zmienności tętna czy poranny raport, ale nie wiem czy warto za to dodatkowo płacić, jeśli nie uprawiacie sportu częściej niż 2 razy w tygodniu. Wybór jak zwykle należy do was :-).