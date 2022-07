Dziś, 15 października 2022 r. mija dokładnie 10 lat od debiutu teledysku GANGNAM STYLE w wykonaniu koreańskiego piosenkarza PSY. Pół roku później, jako pierwszy w historii, osiągnął miliard wyświetleń. Wyczyn ten pozwoli otworzyć tzw. Klub Miliarda Wyświetleń na Youtube (YouTube Billion Views Club), do którego, na przestrzeni ostatnich 10 lat dołączali kolejni artyści. Jednak zadanie to nie było takie łatwe. Drugim członkiem klubu został Justin Bieber ze swoim hitowym singlem Baby, który zadebiutował rok później. Dziś, 10 lat od tego wydarzenia w klubie Miliarda Wyświetleń jest więcej członków i mimo, że upłynęło tak dużo czas, PSY wciąż znajduję się w czołówce z ponad 4,4 mld wyświetleń swojego największego hitu.

Klub Miliarda Wyświetleń na YouTube. Wszystko zaczęło się od GANGNAM STYLE

Z okazji 10-lecia pierwszego miliarda w teledyskach, YouTube prezentuje małe podsumowanie, z którego dowiadujemy się, że teledyskiem, który najszybciej trafił do klubu jest Hello od Adele. Artystce wystarczyło zaledwie 88 dni by dołączyć do tego elitarnego grona. Spośród wszystkich artystów, dwoje zajmuje pierwsze miejsce z 11 wideoklipami, które obejrzano ponad miliard razy. To J Balvin i Justin Bieber. Pomimo upływu dekady, osiągnięcie, jakim jest przekroczenie zawrotnej liczby miliarda wyświetleń na YouTube, nadal jest wyróżniającym się kamieniem milowym, celebrowanym zarówno przez artystów, branżę, jak i fanów na całym świećie.

Klub Miliarda Wyświetleń reprezentuje różnorodną mieszankę światowych dźwięków i wokali, które pomogły uczynić YouTube domem muzyki. Lista przypomina o potędze łączenia utworu z teledyskiem, które wciąż jest najlepszym sposób na dzielenie się swoją sztuką i wizją bezpośrednio z fanami

- mówi Kevin Meenan, Music Trends Manager w YouTube.

Poniżej znajdziecie pełne zestawienie teledysków, które znalazły się w Klubie Miliarda Wyświetleń na YouTube z podziałem na kilka kategorii:

Najwięcej teledysków w klubie BVC od jednego artysty

Najszybciej zdobyty miliard wyświetleń

Teledyski z największą oglądalnością

Teledysk dekady (przed rokiem 2000) z miliardem wyświetleń:

Lata 70.

Lata 80.

Lata 90.