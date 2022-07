YouTube bierze się za aborcję. Niektóre treści polecą

Właśnie w tym momencie, moderatorzy powinni już usuwać coraz więcej materiałów zawierających fake newsy dotyczące aborcji. O starcie zmagań z dezinformacją dotyczącą przerywania ciąży poinformowano w wątku na Twitterze: komunikacja odbyła się za pomocą konta YouTube Insider, które zazwyczaj służy do przekazywania najświeższych wieści z obozu największego serwisu contentowego na świecie. Wszelkie materiały zawierające nieprawdziwe stwierdzenia dotyczące aborcji będą usuwane, a kanały je prezentujące będą albo ograniczane, albo permanentnie blokowane.

Nowa polityka YouTube dotycząca treści prezentujących fałszywe twierdzenia na temat aborcji pojawiła się tuż po tym, jak zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego, wyeliminowano właściwie konstytucyjne prawo do aborcji po niecałych 50 latach. Zaowocowało to tym, że liczne stany wchodzące w skład USA uchwaliły ustawy, które przewidują kary za przeprowadzenie zabiegu przerywania ciąży. Rzecz jasna spotkało się to z ostrym protestem środowisk lewicowych oraz feministycznych. YouTube obawia się, że z tego treści dezinformujących w temacie aborcji będzie jeszcze więcej: już teraz można powiedzieć o tym, że materiałów promujących niebezpieczne i sprzeczne z aktualną wiedzą naukową procedury oraz substancje. Gorszy dostęp do legalnego przerywania ciąży może spowodować, że kobiety będą poszukiwać alternatywnych metod.

YouTube już od dłuższego czasu promuje zgodne z konsensusem medycznym praktyki - wcześniej zaktualizowano wytyczne odnoszące się do ludzkiego zdrowia przy okazji pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 oraz fałszywych treści dotyczących z patogenem oraz szczepionkami, które przed nim chronią. Wraz z tym, jak pojawiało się coraz więcej informacji na temat wirusa oraz metod nabywania na niego odporności - YouTube poczuł się zobowiązany do tego, aby chronić użytkowników przed wpływem dezinformujących kanałów, realizujących narrację sprzeczną z aktualną wiedzą naukową.

YouTube będzie promować wiedzę z zaufanych źródeł

YouTube przygotowuje centrum informacji, w którym będą znajdować się dane pochodzące z zaufanych źródeł, które zajmują się popularyzacją treści zgodnych z nauką. Nowa polityka odnośnie treści oraz wspomniane centrum są ogólną odpowiedzią na apel UltraViolet oraz Physicians for Reproductive Health, które napisały list otwarty podpisany przez ponad 70 dostawców usług medycznych i 190 organizacji wzywających YouTube i platformy social media do powstrzymania rozprzestrzeniania dezinformacji związanej z aborcją. Natomiast w zeszłym miesiącu, Google zapowiedział że będzie usuwać dane lokalizacyjne użytkowników krótko po tym, jak usuną niektóre placówki medyczne - w tym kliniki aborcyjne. Ma to być sposobem na ochronę interesów użytkowników, którzy mogliby zostać zidentyfikowani przez służby lub organizacje lobbujące za absolutnym zakazem aborcji na terenie całych Stanów Zjednoczonych.