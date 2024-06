Zasypianie przy YouTube wreszcie będzie przyjemniejsze

Nie oszukujmy się — mnóstwo osób zasypia z YouTube’em w tle. Czy to dziewczynka z kotem przy muzyce lo-fi, czy to 10-godzinny white noise, filmiki ASMR, mukbangi, materiały z Minecrafta, podcasty w formie wideo czy cokolwiek tylko sobie wymarzymy — mnóstwo osób odpala sobie podobne treści przed zaśnięciem, gdyż zwyczajnie pomaga im się to zrelaksować i wyciszyć.

Mnóstwo aplikacji jest do tego rozwiązania przystosowana — właściwie wszędzie, gdzie dostępne są długie formy audio, możemy wybrać po jakim czasie odtwarzanie ma się zatrzymać, żeby już podczas właściwego snu nic w tle nam nie przeszkadzało. Tego właśnie brakowało YouTube’owi — ale wygląda na to, że już za chwilę wreszcie się to zmieni.

YouTube pracuje nad wyczekiwaną funkcją

Android Authority we współpracy z ekspertem od aplikacji na Androida, o pseudonimie AssembleDebug, przejrzało pliki wersji beta aplikacji YouTube na Androida (wersja 19.25.33). Wyniki jasno pokazują, że Google pracuje nad funkcją „czasówki” w aplikacji. Grzebanie w APK bardzo często pomaga przedwcześnie podejrzeć nadchodzące nowości, jednak trzeba pamiętać, że mogą pojawić się one dopiero za dość długi czas… albo i nie pojawić się w ogóle. Nie jest więc to na 100 procent pewne, chociaż wydaje się, że ta funkcja po prostu musi w końcu się pojawić.

Informacje znalezione przez Android Authority wskazują również, że będzie można ustawić liczbę godzin i/lub minut do zakończenia odtwarzania. Wspomniano także o czymś, co nazywa się „sleep_timer_notification_channel_name”, co sugeruje, że licznik czasu będzie wyświetlany jako powiadomienie. Byłoby jednak miło, gdyby odtwarzanie mogło zatrzymać się również wraz z końcem danego wideo — chociaż o tym jeszcze nie było żadnych informacji.

Źródło: Android Authority / AssembleDebug