Użytkownicy YouTube skarżą się na aplikację. Ciebie też może dotknąć ten irytujący problem

YouTube jest najpopularniejszą platformą VOD na świecie. Google regularnie wprowadza tam zmiany — jedne ku uciesze użytkowników, inne... wręcz przeciwnie. Nie zmienia to jednak faktu, że przez większość czasu oprogramowanie dedykowane obsłudze platformy działa... po prostu dobrze.

Coś niedobrego jednak zadziało się z aplikacją YouTube na Androida. Od kilku tygodni użytkownicy skarżą się na błąd, który nigdy nie powinien był się zadziać. Mowa tu o wyłączającej się bez ostrzeżenia aplikacji.

YouTube na Androida z poważnym błędem. Użytkownicy skarżą się na nieoczekiwane zawieszanie aplikacji

Błąd o którym mowa po wyborze materiału wideo pozwala podejrzeć jego ładowanie, a następnie interfejs aplikacji przestaje odpowiadać i użytkownicy otrzymują komunikat, że aplikacja przestała odpowiadać.

O problemie poinformował na swoim Twitterze Artem Russakovskii, sugerując że problemem może być wersja beta aplikacji YouTube na Androida z której korzystał. Z odpowiedzi wynika jednak, że to niekoniecznie zasługa bety — i problem może leżeć w samej aplikacji, a nawet... smartfonie: Pixel 8 Pro. Jednak patrząc na to, że o problemie gęsto piszą również użytkownicy forów Google oraz Reddit, można założyć że problem jest większy i daje się we znaki wielu użytkownikom na całym świecie.

Niestety, na tę chwilę nikt nie znalazł jeszcze rozwiązania — i jedynym co nam pozostaje, to czekać na odpowiednie ruchy ze strony Google. Jak nie spowalnianie działania serwisu użytkownikom korzystającym z Ad Blocka, to aplikacja na Androida z której nie da się korzystać. Trudno ukryć, że YouTube nie ma ostatnio najlepszej passy pod względem serwowanym użytkownikom doświadczeń.