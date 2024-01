Kanał Zero zyskuje nową gwiazdę. Start już w lutym

Kanał Zero, czyli nowy projekt Krzysztofa Stanowskiego, nabiera rozpędu. Po kilku zapowiedzianych nazwiskach i nowych programach pojawia się szansa, że do kanału dołączy także krytyk filmowy Tomasz Raczek.

Aktualnie zespół Kanału Zero liczby kilka osób, oprócz lidera projektu Krzysztofa Stanowskiego. Działająca wcześniej w Kanale Sportowym Monika Wądołowska dołączyła do Kanału Zero, podobnie jak Robert Mazurek, Kamil Gapiński i Przemysław Rudzki.

Swój program będzie mieć także Marcin Meller, który zapowiedział już swój program "Drugie śniadanie Mellera" - to powrót tego formatu, ponieważ dziennikarz prowadził go na swoim kanale. Ostatni odcinek pojawił się 7 miesięcy temu, a program wróci do sieci w niedzielę, 4 lutego już na Kanale Zero. Do zaangażowanych w projekt należy także inwestor Rafał Zaorski. Obydwaj, Meller i Zaorski, byli jednymi z gości Hejt Parku w Kanale Sportowym.

Tomasz Raczek w Kanale Zero

Jeszcze nieoficjalnie, jak podają WirtualneMedia, ale zespół Kanału Zero ma powiększyć się o dziennikarza, krytyka filmowego i publicystę Tomasza Raczka. On także prowadzi własny kanał na YouTube, więc nie wiemy, czy po transferze kanał zostanie zamknięty, czy Raczek będzie aktywny w obu projektach. Redakcji WirtualnychMediów nie udało się potwierdzić tej informacji ani u Krzysztofa Stanowskiego, ani u Tomasza Raczka, więc jak na razie poruszamy się w sferze pogłosek i przypuszczeń.

Na istniejącym kanale Tomasza Raczka pojawiło się już 311 filmów, a dziennikarz zdołał zgromadzić 117 tysięcy subskrypcji. W swoich filmach recenzuje popularne filmy i seriale, komentuje także doniesienia z branży filmowej. Zasięgi filmów wahają się od kilkunastu do ponad 100 tysięcy wyświetleń. Tomasz Raczek prowadzi także program "Raczek movie" w Radiu Nowy Świat.

Kanał Zero ma ruszyć w lutym tego roku, a w chwili obecnej jest już tam aż 489 tysięcy subskrybentów i tylko jeden film. Wideo zapowiedź kanału od Krzysztofa Stanowskiego wygenerowała 1,5 mln wyświetleń.