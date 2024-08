Nowy Spider-Man nie do poznania! Decyzja Marvela szokuje i dzieli widzów

Spider-Man to jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci Marvela, dlatego nowe filmy i seriale z Człowiekiem Pająkiem wzbudzają ogromne emocje. Nadchodząca seria "Your Friendly Neighborhood Spider-Man" może być najbardziej kontrowersyjną ze wszystkich ostatnich.

Mimo, iż premiera ostatniego filmu "Spider-Man: Bez drogi do domu" odbyła się w 2021 roku, nadal oficjalnie nie poznaliśmy planów Marvela na kolejne produkcje aktorskie, w których miałby wystąpić Tom Holland. Powrót aktora wydaje się formalnością, ale w wielu wywiadach Holland zaznaczał też, że strój Człowieka Pająka założy ponownie dopiero wtedy, gdy będzie w pełni przekonany do zaprezentowanego mu scenariusza.

A skoro podczas wydarzenia D23 Expo nie zobaczyliśmy nic związanego z nowym filmem ze Spider-Manem, to wygląda na to, że Marvel/Disney jeszcze nie jest gotowy do podzielenia się czymkolwiek związanym z następnym projektem. Plotek, oczywiście, nie brakuje, ale żadnych konkretnych informacji na temat tytułu, fabuły oraz obsady jeszcze nie znamy. Z tym większymi emocjami spoglądamy na inne produkcje, w których zobaczymy Spider-Mana. A jedną z nich jest serial "Your Friendly Neighborhood Spider-Man", który zszokował widownię na wydarzeniu Disney'a, ponieważ zwiastun zdradził styl animacji, w jakiej został zrealizowany.

Your Friendly Neighborhood Spider-Man - zwiastun

Warto dodać, że wcześniej używanym tytułem w kontekście tego serialu był "Spider-Man: Freshman Year", co oczywiście odnosi się do pierwszego roku studiów, na które wybrał się Peter Parker. Zaczynał je jako zwykły chłopak, ale jedna chwila wystarczyła, by jego życie całkowicie się zmieniło. Chyba wszyscy znamy tę historię, ale twórcy serialu uznali, że mają w tym temacie coś więcej do opowiedzenia i pokazania, dlatego zamiast dojrzałego i zaawansowanego w walce z przeciwnikami Spider-Mana, ponownie będziemy oglądać jego początkowe przygody.

Coraz więcej produkcji poświęconych superbohaterom wraca do genezy i pierwszych dni/tygodni/miesięcy działalności w zamaskowanym stroju, a "Your Friendly Neighborhood Spider-Man" nie tylko nie będzie wyjątkiem, ale będzie też produkcją, która podejdzie do tego w zupełnie inny sposób. Pierwszą i najbardziej zauważalną zmianą będzie styl animacji, w jakiej zrealizowano serial - przypomina on pierwsze numery komiksów "The Amazing Spider-Man" i jest całkowicie odmienny od tego, co oglądaliśmy przez lata. Niektórzy fani są zachwyceni tym nietypowym podejściem do realizacji serii, inni kręcą nosem, ponieważ ich zdaniem tak wyglądający serial nie jest wcale atrakcyjny wizualnie.

Alternatywny świat w nowym Spider-Manie

Drugą wyjątkową cechą "Your Friendly Neighborhood Spider-Man" będzie sama fabuła, ponieważ akcja serialu będzie rozgrywać się w alternatywnym świecie w ramach MCU. Zobaczymy więc znane nam już wydarzenia i wielu bliskich nam superbohaterów, ale w innych wersjach. Według zapowiedzi w serialu pokazana będzie scena z "Kapitana Ameryki: Wojna bohaterów", gdy Parker wraca do domu, a na niego czeka tam nie Tony Stark, lecz Norman Osborn (Zielony Goblin). To on stanie się jego mentorem, więc losy Petera Parkera potoczą się całkowicie inaczej. W serialu zobaczymy (a właściwie usłyszymy) także samego Charliego Coxa - aktora wcielającego się w Daredevila w serialach i filmach aktorskich Marvela w ramach MCU.

Serial "Your Friendly Neighborhood Spider-Man" jest częścią piątej fazy MCU, która rozpoczęła się od filmu "Ant-Man i Osa: Kwantomania". Jej częścią jest także grany w kinach "Deadpool & Wolverine", a przed nami jeszcze takie tytuły, jak filmy "Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat" i "Thunderbolts" (obydwa debiutują w 2025), a także seriale "To zawsze Agatha", "Eyes of Wakanda", "Daredevil: Born Again" oraz "Ironheart".