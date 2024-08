Zapowiedź nowych sezonów serialu "Szogun" dla wielu okazała się być dość... niespodziewana. Jeszcze podczas emisji pierwszej serii, twórcy uwielbianego serialu mówili wprost: cała historia zakończy się na jednym sezonie. Jako że serial oparty był na znakomitej powieści, materiał źródłowy był kompletny i mówiono wprost, że nie ma się nic do dodania. A jeśli świat tak bardzo pokochał ekranizacje powieści Jamesa Clavella, to czas przyjrzeć się jego pozostałej twórczości.

Jednak hype wokół serialu okazał się być na tyle wielki, że już jakiś czas temu powiedziano wprost, że będzie kontynuacja. Jako że materiał źródłowy został wyczerpany, to pojawiło się wiele pytań o to czego spodziewać się po kontynuacji. Teraz Hiroyuki Sanada, aktor wcielający się w Yoshii'ego Toranagę, zdradził co nieco na temat tego, czego możemy spodziewać się po kontynuacji. Co więcej: szepnął on co nieco na temat tego, kiedy możemy spodziewać się rozpoczęcia prac nad kontynuacją.

"Szogun" - sezon 2. Co wiemy o kontynuacji?

W rozmowie z redakcją Deadline, Horiyuki Sanada powiedział wprost że brak pierwowzoru dla scenarzystów oznacza znacznie więcej wolności. Świat i bohaterowie których poznaliśmy w pierwszym sezonie są prawdziwymi bohaterami z krwi i kości. Dobrze zarysowane sylwetki i realia pozwolą puścić wodzę wyobraźni i wykreować zupełnie nowe intrygi i problemy.

Tak więc nie mamy już żadnych powieści, ale dla autorów oznacza to pewnego rodzaju wolność. Mamy historię. Mamy prawdziwe modele i wiemy, co się wydarzyło. W historii jest tak wiele wydarzeń. Mam więc nadzieję, że scenarzyści będą cieszyć się tą wolnością. Wierzę, że tego rodzaju rzeczy są już w naszym DNA. Tak więc, z szacunkiem dla [Clavella], jego stylu, swobodnie tworzą oryginalne historie. Jestem bardzo ciekawy i nie mogę się doczekać, aż przeczytam ich pierwszy szkic.

To może okazać się dla nich bronią obosieczną. Z jednej strony: mają szansę porwać i zachwycić widzów. Z drugiej: najwięksi fani powieści mogą rozliczać ich bardzo skrupulatnie z tego, co zrobili z ich ukochanymi postaciami, a także doszukiwać się niekonsekwencji. Dlatego może to okazać się dość ryzykowną grą.

Źródło: Disney+

Kiedy doczekamy się kontynuacji "Szoguna"? Aktor zdradza przybliżony termin

Prace nad kontynuacją okazały się czymś niespodziewanym. Nikt od początku nie planował powrotu na plan serialu, nie było zatem ani scenariuszy, ani nikogo w gotowości. Dlatego też na nowe odcinki serialu przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać. W tym samym wywiadzie Sanada zdradził, że jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem i nic się nie wysypie po drodze, to zdjęcia do drugiego sezonu rozpoczną się w przyszłym roku — najprawdopodobniej latem. A to oznacza nie mniej, nie więcej, a tyle, że na drugi sezon "Szoguna" poczekamy co najmniej do 2026 roku. Sporo - do tego czasu hype z pewnością opadnie, dlatego też przed twórcami bardzo trudne zadanie zadbanie ponownej walki o uwagę widzów. A w dzisiejszym świecie kilku solidnych premier tygodniowo nie będzie to specjalnie łatwe.