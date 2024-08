Dwóch weteranów Hollywood powraca w nadchodzącej produkcji Apple. Brad Pitt i George Clooney znów pojawią się na jednym ekranie – tym razem w roli specjalistów od brudnej roboty. Ich „współpraca” doprowadzi do zbiegu tragikomicznych wydarzeń.

Gdzie dwóch tuszuje zbrodnie, tam...

O Wolfs po raz pierwszy usłyszeliśmy w maju tego roku, kiedy Apple podzieliło się krótkim teaserem nowego filmu, który początkowo zadebiutuje w kinach, tak jak Napoleon czy Czas krwawego księżyca. Teraz gigant pochwalił się oficjalnym zwiastunem – możecie zobaczyć go poniżej.

Wolf to humorystyczny thriller akcji, opowiadający historię dwóch specjalistów od tuszowania zbrodni. W pojedynkę nie mają sobie równych, ale praca w tandemie to już zupełnie inna bajka – tak się akurat składa, że zostali wynajęci przez mafię do zajęcia się tym samym zleceniem. To sprawia, że robota wymyka się spod kontroli, a mężczyźni wpadają w wir dramatycznych wydarzeń, podlanych nutą sytuacyjnego humoru.

Wolfs to film dla obu aktorów symboliczny, bo Pitt i Clooney spotykają się we wspólnym projekcie po 16 latach – ich ostatni wspólny film to Tajne przez poufne z 2008 roku. Reżyserią zajął się Jon Watts, który w swoim dorobku ma między innymi trylogię Spider-Mana z Tomem Hollandem – co ciekawe reżyser także wcieli się w jedną z postaci.

Film debiutuje w kinach 20 września, a tydzień później trafi do biblioteki platformy TV+. Twórcy jeszcze przed premierą założyli sukces, bo trwają już prace nad drugą częścią, o czym George Clooney wspomniał w wypowiedzi dla Deadline: