Czyżby koniec "Yellowstone" był przedwcześnie ogłoszony? Chociaż początkowo nadchodząca druga część sezonu 5. miała być ostatnim taktem tej historii, teraz docierają do nas sensacyjne wieści, że Taylor Sheridan, twórca tej niesamowitej produkcji, rozważa kontynuację serialu w szóstym sezonie!

Yellowstone z 6. sezonem?!

Yellowstone początkowo było planowane przez Taylora Sheridana na 7 sezonów i pewnie gdyby nie konflikt z odtwórcą głównej roli Kevinem Costnerem, to plan ten zostałby zrealizowany bo serial cieszy się ogromną popularnością. Niestety sprawy potoczyły się tak, a nie inaczej i jak już wiemy w nadchodzącej drugiej części sezonu 5., John Dutton zostanie uśmiercony. Nie jest jeszcze jasne jak Sheridan rozwiąże tę kwestię bez współpracy z Costnerem, ale nowe odcinki mają być już nakręcone, a premiera zaplanowana jest na 10 listopada. Wygląda jednak na to, że 5. sezon wcale nie musi być tym ostatnim.

Według najnowszych doniesień, stara obsada z uwielbianą przez widzów Kelly Reilly na czele, jest w trakcie rozmów na temat powrotu do swoich postaci. I wcale nie chodzi tutaj o udział w serialu "The Madison", który ma być spin-offem Yellowstone z iście gwiazdorską obsadą. Choć oficjalne umowy nie zostały jeszcze podpisane, plan zakłada, że "Yellowstone" będzie kontynuowane po emisji drugiej części piątego sezonu. Przypomnijmy, że Kelly Reilly wciela się w postać Bethany "Beth" Dutton, córki Johna Duttona III, granego przez Kevina Costnera, a w 6. sezonie pojawić ma się również Cole Hauser, który gra Ripa Wheelera, męża Beth oraz jednego z najbliższych współpracowników Duttonów.

Kevin Costner, niestety już na dobre opuścił serial i nie pojawi się w ostatnich odcinkach. Aktor zdecydował się na ten krok z powodu konfliktu ze studiem Paramount i scenarzystą - Taylorem Sheridanem. Produkcja serialu kolidowała z jego pracą nad własnym projektem – czteroczęściowym westernem "Horizon: An American Saga", który niestety nie odniósł dużego sukcesu w kinach. Choć podczas kręcenia ostatnich odcinków "Yellowstone" Costner nadal wyrażał chęć dokończenia swojej historii jako John Dutton, nie udało mu się dojść do porozumienia z producentami. Wygląda jednak na to, że jego postać wcale nie musi być kluczowa dla przyszłości serialu.

Czyżby "Yellowstone" miało powrócić z jeszcze większym rozmachem? Z utęsknieniem czekamy na kolejne informacje.

źródło: Variety