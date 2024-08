Masz Amazon Prime? To masz SkyShowtime za darmo, ale jest haczyk

SkyShowtime za darmo na 7 dni

Jeśli posiadacie abonament Amazon Prime, który kosztuje zaledwie 49 złotych rocznie, to macie dostęp nie tylko do darmowych wysyłek produktów z Amazon.pl czy gier w ramach Prime Gaming, ale również do serwisu VOD - Prime Video. Jego oferta jest całkiem rozbudowana, a do najciekawszych produkcji można z pewnością zaliczyć takie hity jak Bosch, The Boys, The Expanse czy Pan i Pani Smith. Poza tym Amazon zaczął też oferować dostęp do subskrypcji swoich partnerów, wśród których znajdziemy np. MGM, Filmbox, History czy najnowszy nabytek - SkyShowtime. Tego serwisu nie trzeba chyba nikomu przedstawiać.

SkyShowtime zasłynął w Polsce z takich seriali jak Yellowstone, Tulsa King, Mayor of Kingstown, Halo czy świetnie oceniane 1883. Obecnie dostęp do serwisu jest płatny i nie ma okresu próbnego, chyba, że właśnie posiadacie abonament Amazon Prime. W takim wypadku wybierając subskrypcje poprzez Prime Video, dostaniecie dostęp do pełnej biblioteki SkyShowtime zupełnie za darmo przez pierwsze 7 dni. Później opłata wyniesie 24,99 zł/miesiąc, ale jeśli zrezygnujecie z subskrypcji przed zakończeniem okresu próbnego, to nic was to nie będzie kosztowało. To świetna okazja aby sprawdzić bibliotekę tego wydawcy, która ma więcej niż kilka bardzo polecanych produkcji.

Aby aktywować dostęp do SkyShowtime należy w aplikacji Prime Video przejść do zakładki "Subskrypcje+" dostępnej na samym dole. To tam znajdziecie szereg dostępnych dodatkowych ofert, a także najpopularniejsze tytuły do nich należące. Przykładowo w ramach subskrypcji MGM, dla której okres próbny wynosi 14 dni (później 16,99 zł/miesiąc), można zyskać dostęp do takich kultowych seriali jak Gwiezdne Wrota, Fargo czy Opowieści Podręcznej oraz kinowych hitów pokroju Terminatora, Milczenia Owiec, RoboCopa czy Cztery wesela i pogrzeb. Jeśli zatem nie macie ostatnio czego oglądać, to z pewnością warto z tych ofert skorzystać.